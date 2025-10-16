Șofer de TIR, manevră periculoasă pe DN 66, la Merișor

Un moment periculos a fost surprins pe DN 66, în zona localității hunedorene Merișor, unde un șofer de camion a ales să efectueze o manevră de mers înapoi chiar în mijlocul unei intersecții. În încercarea de a întoarce TIR-ul, acesta a lovit și a dărâmat indicatorul rutier de la marginea drumului.

Imaginile, publicate pe Facebook de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP), arată cum camionul se deplasează în marșarier, fără să se asigure corespunzător.

DRDP Timișoara: „Intersecțiile nu sunt loc de întors sau de exersat marșarierul”

„Când manevrezi un vehicul de zeci de tone, orice metru dat cu spatele poate deveni o lecție. Șoferul din imaginile surprinse pe DN 66, la Merișor (HD), a efectuat o manevră de mers înapoi chiar într-o intersecție, reușind „performanța” de a dărâma și indicatorul rutier. Intersecțiile nu sunt loc de întors sau de exersat marșarierul, iar indicatoarele nu sunt de decor. Ele sunt montate pentru siguranța tuturor!”, au avertizat drumarii din Timișoara.

Incidentul a fost semnalat Poliției Petroșani, care a demarat verificări pentru identificarea conducătorului auto. Între timp, indicatorul avariat a fost înlocuit.

