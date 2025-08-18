Cadavrul a fost găsit după două zile de căutări

Laurențiu Gorea, un tânăr rezident în Modena, dispăruse în după-amiaza zilei de 15 august. Conform reconstituirii carabinierilor, Laurentiu își petrecuse ziua împreună cu un grup de prieteni, pescuind și scăldându-se în canalul din apropierea stației de pompare Mondine din Moglia, provincia Mantova. După prima scufundare, tânărul s-a întors la mal, dar când s-a scufundat din nou, nu a mai ieșit la suprafață, relatează cotidianul online italian Today.

Potrivit martorilor, acesta s-a aruncat de pe un zid de beton în bazin, unde în acel moment funcționau turbinele instalației.

După două zile de căutări în care au fost implicați pompierii, scafandrii și elicopterele carabinierilor și ale pompierilor, trupul fără viață al tânărului a fost descoperit abia duminică dimineața, în jurul orei 6:30. Cadavrul bărbatului a fost recuperat de echipele de salvare. Trupul lui Laurențiu a fost readus la suprafață de curenți, odată cu repornirea instalației de pompare.

Reacția proprietarului firmei la care lucra Laurențiu

Tânărul era angajat ca șofer de camion la o fabrică de mobilier în provincia italiană Modena. Proprietarul firmei pentru care lucra Laurentiu Gorea a povestit pentru presa italiană cum a aflat despre incidentul în care Laurențiu și-a pierdut viața. El a fost cel care a mers la bazinul Moglia pentru a identifica cadavrul angajatului său.

„Da, a fost îngrozitor. După două zile în apă, în acele condiții, era deja de nerecunoscut. După mine, din păcate, a trebuit să îl vadă și mama lui, la spital.”, spune Domenico Marino, proprietarul firmei, potrivit cotidianului Gazzetta di Modena.

Acesta a povestit și cum a aflat de tragedie: „Mama lui m-a sunat la ora 4 dimineața, pe 16 (august n.r.): carabinierii tocmai fuseseră la casa ei, dându-i de înțeles că erau foarte puține șanse să-și găsească fiul în viață”.

„A fost o tortură să o văd sâmbătă după-amiază urmărind căutările, încă neîncrezătoare în ceea ce se întâmplase. Era convinsă că fiul ei putea să reapară în viață”, a adăugat el.

Deși lucra de doar câteva săptămâni la această firmă, românul se făcuse plăcut de toți.

„Un băiat cu adevărat de aur, și nu este o expresie. Era în companie de câteva luni, dar se dedicase muncii cu o devotare extraordinară. (…) M-am înțeles imediat cu el: niciodată nu a spus un cuvânt rău, avea un spirit de sacrificiu extraordinar. Devenise deja un membru din familie. Locuia în Modena și venea să lucreze în Pavullo, dar uneori îi duceam eu camioneta la Modena pentru a-i facilita deplasarea”, a mai povestit Domenico Marino.

