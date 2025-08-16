Martorii au sunat imediat la 112, temându-se de o tentativă de suicid, iar la fața locului au intervenit pompieri, ambulanță, echipe ale Institutului Regal de Salvare Maritimă (KNRM) și un elicopter al poliției.

Când au ajuns, autoritățile au descoperit că bărbatul se agățase de o scară sub pod, de unde a fost preluat de un barcagiu aflat în trecere și adus în siguranță la mal.

Șoferul le-a spus polițiștilor că, fiind o „seară frumoasă și caldă de vară”, a vrut doar să se răcorească, însă scufundarea s-a dovedit mai periculoasă decât se așteptase, motiv pentru care a cerut ajutor.

„Șoferul a învățat o lecție de viață”, au transmis polițiștii, precizând că acesta a fost amendat atât pentru oprirea camionului pe acostament, cât și pentru săritura de pe pod.