„Nu am văzut-o deloc pe fata aceea: a apărut brusc pe șosea, a traversat în fugă și, deși am frânat, nu am putut să o evit cu camionul. Nu pot să accept ce s-a întâmplat. Sunt devastat”, a afirmat șoferul de TIR, conform Il T Quotidiano.

După ce a oprit camionul de 40 de tone, șoferul a ieșit din cabină și a leșinat la vederea adolescentei sub roțile vehiculului. Deși tulburat, el a refuzat să fie transportat la spital și s-a prezentat la secția de poliție.

„Nu am putut să o evit pe fata aceea”, a explicat șoferul camionului celor care îl cunosc. „Aveam verde la semafor și, brusc, ea a ieșit în fugă pe șosea pentru a traversa și a prinde autobuzul care ajunsese deja în stație”.

Bărbatul de 54 de ani a rămas fără permisul de conducere, iar Parchetul din Trento a deschis o anchetă pentru omor din culpă. Vehiculul a fost confiscat pentru verificări amănunțite, iar datele tahografului digital vor fi analizate pentru a stabili viteza camionului și respectarea timpilor de odihnă. Potrivit sursei citate, pe acea șosea, astfel de vehicule trebuie să circule cu maximum 40 km/h.

Anchetatorii încearcă să reconstituie evenimentele. Martorii oculari au relatat că Matilda, alături de alte două tinere, alerga pentru a prinde autobuzul școlar. Accidentul s-a produs în apropierea unei treceri de pietoni, însă zona nu este supravegheată video, ceea ce complică investigația.

Pe Viale Dolomiti, unde s-au găsit urmele de frânare ale camionului, oamenii au adus flori, lumânări și mesaje de condoleanțe. Potrivit unor cetățeni, drumul este „prea periculos”, iar unii intenționează să depună plângeri la consiliul local.