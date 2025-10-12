Sorin Grindeanu l-a taxat pe Ilie Bolojan: „Concedierile nu sunt reformă și deficitul nu se reface cu CASS pentru mame”

„Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”, a spus Grindeanu.

„Eu cred că e necesar şi vreau să fiu foarte clar, că am văzut că mi s-au răstălmăcit vorbele în toate aceste săptămâni în mod intenţionat. Există în acest moment în România unităţi administrative teritoriale, primării care au un număr excesiv de angajaţi şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp e să nu se scadă serviciile publice”, a completat președintele PSD.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că i se pare excesivă măsura premierului Bolojan de a impune CASS pentru mame, deţinuţi politici și veterani de război: „Mi se pare excesiv să crezi că vei reface deficitul cu CASS pentru foştii deţinuţi politici, că refaci CASS-ul cu veteranii de război şi invalizi sau urmaşi, văduve de război sau că refaci deficitul cu CASS-ul pentru mame. Şi astea sunt lucruri pe care vom încerca să le reparăm”.

„Fiind un partid de stânga, de centru-stânga, încercăm să mai atenuăm din anumite măsuri, care unele dintre ele sunt extreme şi putem să detaliem dacă vreţi. Ne aşteptăm să fie luate în seamnă propunerile PSD şi datorită ponderii pe care le avem în Parlament şi datorită validităţii acestor propuneri”, a completat Grindeanu.

Amintim că reforma administraţiei trebuia să fie inclusă în al doilea pachet de măsuri adoptat de Guvern și asumat în Parlament, pentru reducerea deficitului bugetar, dar a fost amânată pentru că PSD s-a opus.

De asemenea, Grindeanu și Bolojan au avut numeroase divergențe cauzate de primele două pachete de măsuri fiscale. Spre exemplu, pe 7 iulie, Ilie Bolojan a anunțat că mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului vor plăti contribuția la sănătate de 10% (CASS), la fel ca bătrânii care au pensii mai mari de 3.000 de lei net. Practic, mamele vor primi mai puțini bani, după ce Guvernul a decis să le impoziteze cu 10% indemnizația lunară. Grindeanu a cerut în coaliție ca mamele, invalizii, veteranii de război şi foștii deţinuţi politici să nu mai plătească CASS, dar Bolojan s-a opus.

Apoi, PSD a depus două proiecte pentru eliminarea CASS la aceste categorii, însă PNL a transmis prin vocea lui Daniel Fenechiu că nu votează cele două proiecte: „Partidul Naţional Liberal va respecta ce s-a decis în coaliţie. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României şi scăderea deficitului bugetar. Premierul ne-a explicat că, într-o înţelegere, noi trebuie să respectăm înţelegerea, indiferent de ce fac ceilalţi parteneri ai noştri”.

