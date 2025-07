Ilie Bolojan: Și mamele au nevoie de „beneficiile sistemului medical”

Practic, mamele aflate în concediu de creștere a copilului vor primi mai puțini bani, după ce Guvernul a decis să impoziteze cu 10% indemnizația lunară (CASS).

Șeful Executivului a încercat o explicație. „Și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante”, a spus Bolojan la Antena 1.

Întrebat de ce a fost nevoie de o asemenea măsură, el a răspuns că este nevoie de un sistem de sănătate mai bun, că și mamele au nevoie de „beneficiile sistemului medical” și că România nu își mai permite excepții.

Că ne place, că nu ne place, și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante. Și atunci, din nou, în această logică […], trebuie să contribuie cu o sumă infim de mică raportat la beneficiile pe care sistemul medical le pune în practică. Nu mai putem fi o țară de excepții, pentru că nu ne mai putem permite. Premierul Ilie Bolojan:

Prim-ministrul a explicat și motivul pentru care bătrânii vor plăti CASS la pensiile care depășesc 3.000 de lei: pentru că „vârstnicii noștri au nevoie de servicii de sănătate”.

„Astăzi avem 6.300.000 de români care contribuie și avem 16,5 milioane de beneficiari. Niciun sistem, nicăieri, nu poate funcționa în felul acesta. Și atunci, ce a trebuit să facem? Să căutăm cum creștem numărul de contributori, oameni care plătesc. Și cum creștem acest lucru? Am crescut prin două metode. Pe de-o parte, pentru pensiile care sunt peste 3.000 de lei, doar pe diferența care depășește 3.000 de lei, ar urma să se plătească 10% această contribuție, pentru că toți seniorii noștri, toți vârstnicii noștri au nevoie de servicii de sănătate și această contribuție mică, poate mare din pensia lor, dar mică raportat la un tratament complex, înseamnă o sumă foarte mică cu care contribuie”, a afirmat Ilie Bolojan.

Recomandări Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Dragoș judecător la CCR din partea Administrației Prezidențiale

Șeful Executivului a susținut că România nu mai are aceste resurse și de aceea a fost nevoie de aceste decizii: „Nu există servicii gratuite, cineva le plătește. Dacă cei care beneficiază, pentru că sunt într-un context al vieții în care au nevoie de aceste servicii medicale, nu contribuie și ei cu o sumă minimă măcar, cineva va contribui. Asta înseamnă creditele pe care le plătim și așa mai departe, lucruri care nu le vedem. Deci, trebuie să le explicăm deschis românilor care este situația”.

Val de comentarii pe Facebook după aceste explicații

Afirmațiile au stârnit mii de comentarii pe Facebook, multe ironice. Redăm doar câteva:

Rodica Dra: „Plătesc dările la stat, dar analizele le plătesc eu, că de, nu sunt fonduri… Unde sunt banii pe care îi ia statul de la mine?”

„Plătesc dările la stat, dar analizele le plătesc eu, că de, nu sunt fonduri… Unde sunt banii pe care îi ia statul de la mine?” Melania Tirla: „Eu cred că este o încălcare gravă a legilor internaționale. În nicio țară europeană nu există ca mamele să plătească asigurări de sănătate, domnule proeuropean”.

„Eu cred că este o încălcare gravă a legilor internaționale. În nicio țară europeană nu există ca mamele să plătească asigurări de sănătate, domnule proeuropean”. Andreea Lelia Agapie: „Jalnic. Sunt mamă. Am născut înainte de pandemie. Am contribuit zeci de ani înainte. Oricum este greu. Fac să fie mai greu. Groaznic”

„Jalnic. Sunt mamă. Am născut înainte de pandemie. Am contribuit zeci de ani înainte. Oricum este greu. Fac să fie mai greu. Groaznic” Sergiu Hodaș: „Statul știe că mamele sunt o categorie vulnerabilă. Că nu pot fugi. Că nu pot protesta. Și exact pentru asta le taxează. E ca și cum ai spune: știm că vă e greu. Tocmai de aceea plătiți”

„Statul știe că mamele sunt o categorie vulnerabilă. Că nu pot fugi. Că nu pot protesta. Și exact pentru asta le taxează. E ca și cum ai spune: știm că vă e greu. Tocmai de aceea plătiți” Răzvan Georgescu: „Domnule Bolojan, puneți taxa pe sănătate și pe copiii nou-născuți. Și ei au nevoie de servicii medicale importante! Vă rugăm respectuos, taxați și copiii!!!”

„Domnule Bolojan, puneți taxa pe sănătate și pe copiii nou-născuți. Și ei au nevoie de servicii medicale importante! Vă rugăm respectuos, taxați și copiii!!!” Draniceanu Sorin: „Politicienii vorbeau de încurajarea românilor de a face copii. Domnul Bolojan așa îi încurajează?”

„Politicienii vorbeau de încurajarea românilor de a face copii. Domnul Bolojan așa îi încurajează?” Izabela Csortan: „Soțul meu în 20 de ani a fost a doua oară la spital la urgențe și domnii de la urgențe l-au trimis să facă RMN la PRIVAT! Întrebarea mea pentru domnul prim-ministru: Unde sunt banii pe care i-a plătit la asigurare în acești 20 de ani?! A plătit degeaba, pentru că tot la privat îl trimit”.

Recomandări În Ucraina nu va fi pace până când Putin nu moare sau nu pleacă de la putere, spune un fost ministru ucrainean

Ce taxe vor plăti românii din 1 august. Principalele măsuri

Contextul economic este foarte dificil. Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Ilie Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel, România riscă să intre în incapacitate de plată.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat primul pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.

Cea mai importantă măsură care îi va afecta pe români, în afara creșterii TVA, este cea referitoare la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Principalele măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan:

România are acum trei cote de TVA: 5%, 9% și 19% și vor mai rămâne două: 11% și 21%. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Industria HoReCa va rămâne la nivelul actual, dar numai până în octombrie. Dacă veniturile la buget nu vor crește, atunci cota HoReCa se va majora la 21%

creșterea accizelor de 10% pentru băuturile alcoolice și combustibili, de la 1 august; la combustibili, adică la motorină, va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România

va crește și acciza pentru țigări, de la 1 august

pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti CASS, adică un procent de 10% din suma care trece peste această limită, de la 1 august

majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026

profiturile băncilor vor fi taxate suplimentar în 2026

toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate în 2026

pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate în 2026

tăierea burselor pentru studenți

Cum arată documentul cu măsurile asumate în Parlament. Bolojan a spus că pleacă dacă nu reușește

Apoi, pe 7 iulie, Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament. Forma finală a documentului poate fi citită mai jos.

Premierul Bolojan a spus în Parlament, la asumarea răspunderii pe primul pachet de măsuri fiscale, că are „mandatul pe masă” și că va pleca singur din funcție dacă nu reușește ce și-a propus.

„Vreau să asigur pe toți românii de un lucru foarte clar. Sunt un premier cu mandatul pe masă și cu asumarea întregii răspunderi, că tot ce am spus că se va pune în practică, se va întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim-ministru”, a afirmat Bolojan.

În acest context, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va prezenta marți, 8 iulie, la Bruxelles, în ședința Consiliului miniștrilor de Finanțe din UE (ECOFIN), noile măsuri fiscale adoptate de Guvern și asumate în Parlament.