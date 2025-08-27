Grindeanu a fost întrebat dacă Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca au fost propuși la SRI, respectiv SIE, de Nicușor Dan, la ședința de coaliție de la Guvern. Fără să dea nume, președintele interimar al PSD a răspuns că la șefia serviciilor secrete trebuie să vină „oameni care trebuie sa apere interesul național”.

„Astea sunt speculații. Știți ce interesează? Interesează faptul că eu cred că acolo trebuie să vină oameni… Deocamdată, la SIE există un director. Dincolo, la SRI, este postul vacant ca urmare a demisiei domnului Hellvig, cred că sunt doi ani deja. Sunt convins că cine trebuie să vină acolo sunt oameni care trebuie să apere, știu că au fost folosite foarte des aceste cuvinte, interesul național. Și chiar așa e”, a afirmat Grindeanu.

El a subliniat că serviciile românești de informații fac parte dintr-un sistem de alianțe respectate și că vrea ca lucrurile să rămână la fel.

„Serviciile românești sunt parte a unui sistem de alianțe cu servicii prietene. Noi ne-am câștigat un loc respectat în acest sistem și așa trebuie să rămână. Și asta trebuie să ne ghideze atunci când propunem niște persoane. Acesta este atributul președintelui. Al Parlamentului este să voteze sau nu”, a spus Grindeanu, cu trimitere la propunerile făcute de Nicușor Dan. Recomandări PSD și PNL nu acceptă propunerile făcute de Nicușor Dan la șefia SRI și SIE, Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca. Surse: „Propuneri aplaudate de AUR. Nu sunt oportune”



Președintele Camerei Deputaților a adăugat că nu este de acord ca propunerile de șefi de servicii să vină din zona AUR: „Dacă vorbim de opoziție în România, vorbim de AUR. În ceea ce mă privește, am o mare problemă din această perspectivă pentru că România este țară membră a UE. Și un lucru pe care nu cred că trebuie să îl pierdem și trebuie să ținem cu toată forța este apartenența noastră la UE și la NATO. Discursul pe care îl are AUR pare anti-european, pare anti-UE. Este o problemă peste care eu nu pot să trec. Și nici PSD-ul. Și atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una dintre propuneri o să vină din această zonă”.

În final, Grindeanu i-a transmis un mesaj clar președintelui României. „Înțeleg rolul pe care îl are președintele, dat de Constituție, în cazul nostru Nicușor Dan, de a face aceste nominalizări, care ar fi bine să treacă prin vot în Parlament”.

Surse politice au declarat pentru Libertatea că propunerile președintelui nu au fost agreate de șefii PSD și PNL: „Nu putem accepta propuneri aplaudate de AUR. Cei doi nu vor fi votați în Parlament de PSD și PNL. Poate vor fi votați de AUR și USR…”.

„Nu poți să votezi în Parlament avocații Gazprom și Gold Corporation. Iar celălalt este un naționalist mistic religios. Ambele sunt propuneri care nu sunt oportune”, au subliniat sursele citate.