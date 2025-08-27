Nicușor Dan le-a transmis lui Grindeanu și Bolojan propunerile pentru șefia SRI și SIE

Nicușor Dan a venit ziua precedentă la sediul Guvernului, chiar în timpul ședinței de coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. A fost o vizită inopinată de 30 de minute și, totodată, prima participare a unui președinte al României la o ședință a coaliției de guvernare la Palatul Victoria, așa cum a relatat Libertatea, care l-a filmat la sosire (ora 17.28) și la plecare (ora 18.02).

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Șeful statului a discutat separat cu Sorin Grindeanu și cu Ilie Bolojan și le-a spus, printre altele, că are două propuneri pentru șefia a două servicii secrete, este vorba despre avocatul Gabriel Zbârcea pentru SRI și diplomatul Marius Lazurca pentru SIE, au relatat Antena 3 și Gândul.

Postul de director al SRI este vacant de doi ani. În iulie 2023, Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia SRI, după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, adică 8 ani și 4 luni. De atunci, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul lui Hellvig, generalul Răzvan Ionescu. Nici fostul președinte Klaus Iohannis și nici fostul interimar Ilie Bolojan nu au numit vreun director la SRI.

În privința SIE, Gabriel Vlase conduce Serviciul de Informații Externe din 2018 și va fi schimbat de președintele României.

Iar Serviciul de Protecție și Pază (SPP) este condus încă din 2005 de Lucian Pahonțu, deși a fost trecut în rezervă în noiembrie 2024. Potrivit informațiilor Libertatea, Pahonțu nu va fi schimbat de Nicușor Dan.

Cine sunt Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca

Gabriel Zbârcea are studii de drept, Licență și Master la Universitatea din București. El este fondator și coordonator al firmei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii încă din 2006. Potrivit Mediafax, Zbârcea a spus acum doi ani, într-un podcast: „Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor”. Mai mult, firma lui de avocatură a reprezentat Gabriel Resources, compania canadiană acționară la Roșia Montană Gold Corporation, în procesul împotriva României, în care s-au solicitat despăgubiri de 6,7 miliarde de dolari. În martie 2024, România a câștigat procesul intentat de canadieni pentru oprirea proiectului minier din Munții Apuseni.

Marius Lazurca este un diplomat de carieră. A studiat la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a obținut o diplomă în specialitatea Limba și Literatura română și franceză (1996). De asemenea, a obținut titluri de licență (în Literatură comparată), de masterat și respectiv doctorat (în Istorie-Antropologie) la Universitatea Paris IV-Sorbona. Lazurca a fost ambasador al României la Sfântul Scaun (2006-2010), în Republica Moldova (2010-2016), Ungaria (2016-2020) și Mexic (din 2021), potrivit Mediafax.

Surse politice au declarat pentru Libertatea miercuri, 27 august, că propunerile șefului statului, Gabriel Zbârcea (SRI) și Marius Lazurca (SIE), nu au fost agreate de șefii celor două partide: „Nu putem accepta propuneri aplaudate de AUR. Cei doi nu vor fi votați în Parlament de PSD și PNL. Poate vor fi votați de AUR și USR…”.

„Nu poți să votezi în Parlament avocații Gazprom și Gold Corporation. Iar celălalt este un naționalist mistic religios. Ambele sunt propuneri care nu sunt oportune”, au precizat sursele citate.