„Vedem zilele acestea multe fake news, multe știri false, multe minciuni care sunt răspândite în spațiul public, în social media, de cei care vor să destabilizeze România, de cei care vor o Românie slabă, o Armată Română slabă, și vreau să clarific un lucru – nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a declarat Ionuț Moșteanu, vineri, într-un mesaj video pe Facebook.

De asemenea, el a precizat că exercițiul organizat de Statul Major este „un exercițiu de antrenament obișnuit, normal”.

„Ce vedeți zilele acestea este un exercițiu de antrenament obișnuit, normal, care s-a întâmplat în anii trecuți, se întâmplă și acum. S-a întâmplat anul acesta și în Teleorman, Giurgiu și Olt. A fost anii trecuți în București. Acum, în toamnă, avem la Sibiu și Mureș. În octombrie, între 12 și 20 octombrie, va fi în București și Ilfov. E un exercițiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face”, a declarat acesta.

Ionuț Moșteanu i-a îndemnat pe oameni să se informeze „din surse sigure”.

„Ce vă rog: nu-i lăsați pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze. Informați-vă din surse sigure – și aveți site-ul Ministerului Apărării Naționale, o sursă extrem de sigură, și platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naționale. Acolo aveți toate știrile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română. Armata Română se antrenează constant. Orice armată trebuie să fie bine pregătită, asta face și armata noastră – și face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României și la siguranța fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu, personal, le mulțumesc”, a încheiat acesta.

Totodată, Ministerul de Interne a făcut un avertisment asupra unor clipuri false care folosesc imaginea premierului Ilie Bolojan care ar anunța intrarea României în război, în septembrie. Clipurile sunt false și realizate cu programe de inteligență artificială.



