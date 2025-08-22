„Vedem zilele acestea multe fake news, multe știri false, multe minciuni care sunt răspândite în spațiul public, în social media, de cei care vor să destabilizeze România, de cei care vor o Românie slabă, o Armată Română slabă, și vreau să clarific un lucru – nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste”, a declarat Ionuț Moșteanu, vineri, într-un mesaj video pe Facebook.

De asemenea, el a precizat că exercițiul organizat de Statul Major este „un exercițiu de antrenament obișnuit, normal”.

„Ce vedeți zilele acestea este un exercițiu de antrenament obișnuit, normal, care s-a întâmplat în anii trecuți, se întâmplă și acum. S-a întâmplat anul acesta și în Teleorman, Giurgiu și Olt. A fost anii trecuți în București. Acum, în toamnă, avem la Sibiu și Mureș. În octombrie, între 12 și 20 octombrie, va fi în București și Ilfov. E un exercițiu absolut normal, firesc, pe care Statul Major al Apărării îl face”, a declarat acesta.

O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze"
Recomandări
O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

Ionuț Moșteanu i-a îndemnat pe oameni să se informeze „din surse sigure”.

„Ce vă rog: nu-i lăsați pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze. Informați-vă din surse sigure – și aveți site-ul Ministerului Apărării Naționale, o sursă extrem de sigură, și platforma Inforadar a Ministerului Apărării Naționale. Acolo aveți toate știrile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română. Armata Română se antrenează constant. Orice armată trebuie să fie bine pregătită, asta face și armata noastră – și face asta în fiecare zi, veghind la securitatea României și la siguranța fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu, personal, le mulțumesc”, a încheiat acesta.

Totodată, Ministerul de Interne a făcut un avertisment asupra unor clipuri false care folosesc imaginea premierului Ilie Bolojan care ar anunța intrarea României în război, în septembrie. Clipurile sunt false și realizate cu programe de inteligență artificială.  

Un bărbat a fost ucis de acoperișul unei case smuls de furtună, în Argeș. În București un copac a căzut peste un om
Știri România 22:06
Un bărbat a fost ucis de acoperișul unei case smuls de furtună, în Argeș. În București un copac a căzut peste un om
Minerii din Valea Jiului își primesc salariile restante. Ministrul Energiei: „Am făcut în 24 de ore o ordonanță de Guvern"
Știri România 20:05
Minerii din Valea Jiului își primesc salariile restante. Ministrul Energiei: „Am făcut în 24 de ore o ordonanță de Guvern"
Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri"
Stiri Mondene 17:49
Unde vor pleca Mihai Albu și soția lui în luna de miere și cine îi însoțește. „Am ales două locații. Ne-am hotărât pe ultima sută de metri"
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Stiri Mondene 16:51
Dovada că Maria și Marius Avram sunt împreună după finala Insula Iubirii 2025. Unde au apărut și cum i-au deconspirat fanii
Politic

Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți" prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 16:37
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți" prin aplicarea cotei majorate de TVA
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire"
Exclusiv
Politică 15:25
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire"
