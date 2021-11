STUDIU. Crăciunul în România rurală: jumătate dintre familii ar anula sărbătorile în 2021, din lipsa banilor

Campania „Eu cred în tine, Moş Crăciun. Tu crezi în mine?” îşi propune să dăruiască, alături de donatorii săi, un cadou de Crăciun pentru 2000 de copii din satele României. Donațiile se pot face pe site sau prin SMS la 8864 cu textul SPERANȚĂ (cost 4 euro).

Doar 20% dintre familii au avut bradul pe care și l-au dorit anul trecut

„Gabriel are 10 ani și este dintr-un sat din Dolj. Are un frate mai mare, de 12 ani, și o soră mai mică, pe care o iubește la nebunie. Gabriel ne-a spus povestea lui și a cerut cadouri de la Moș Crăciun pentru Alin și Elena, sora mai mică. Ne-a spus că tot ce-și dorește Alin este să poată să meargă la liceu, lucru care în acest moment pare doar un vis, pentru că familia nu ar putea susține naveta. Pentru Elena, a cerut jucării. Precum cei trei copii din Dolj sunt zeci de mii în România. Copii care speră an de an că Moș Crăciun va veni, copii care cred în magie și merită să o primească”, a declarat într-un comunicat de presă Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Studiu World Vision

Cadourile de Crăciun vs necesitățile de bază

1 din 6 părinți nu are nici măcar 10 lei pentru cadoul de Crăciun al copilului;

1 din 3 părinți are mai puțin de 50 de lei să cumpere un cadou, mai arată studiul.

Peste jumătate dintre părinți spun că perioada Crăciunului este una stresantă pentru ei, 74% dintre părinți fiind stresaţi din cauza lipsei banilor.

În plus, 30% dintre părinți afirmă că sunt stresați pentru că le este rușine că nu pot asigura familiei cele necesare;

14% pentru că nu au cu ce încălzi casa;

10% nu știu dacă vor avea bani pentru mâncare și

tot 10% fiindcă nu au haine de iarnă.

70% dintre respondenți ar alege un cadou care să acopere o necesitate de bază (alimente, haine, încălțăminte).

Studiu World Vision

World Vision România este o organizație care desfășoară programe de intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizația se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile și comunitățile, în scopul depășirii sărăciei și nedreptății.

