Pagube materiale semnificative

În Burgas, străzile au fost inundate, iar școlile au fost închise. Situația este gravă și în alte localități din sud.

Maya Stefanova, jurnalistă la Agenția Telegrafică Bulgară, a declarat pentru BIRN: „Deși prognozele meteo din ultimele zile indicau vreme rea iminentă, Burgas și regiunea din jurul orașului s-au trezit pe neașteptate sub ape, cu posibile precipitații record”.

Stefanova a adăugat: „Pagubele materiale sunt semnificative, vehiculele fiind acum luate de mare, în timp ce mulți oameni sunt pur și simplu blocați în casele lor. În unele locuri, situația se calmează, dar acest lucru se datorează pur și simplu faptului că ploile s-au oprit”.

În Nesebăr și Țarevo s-a declarat stare de urgență. Autoritățile locale raportează precipitații de 400 litri pe metru pătrat.

Stațiuni afectate

Inundațiile au lovit și stațiunile Sunny Beach și Sveti Vlas, afectând afacerile de la sfârșitul sezonului turistic. Aceeași zonă a fost grav afectată și în septembrie 2023.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

În Plovdiv, transportul public a fost perturbat. În nord, ploile s-au transformat în ninsoare, blocând trecătorile montane.

Guvernul nu a anunțat încă un plan de intervenție. Ministrul de Interne, Daniel Mitov, a vizitat Burgas și urmează să anunțe măsurile de gestionare a crizei.

Vremea rea face ravagii în Bulgaria, cu inundații grave pe litoral și ninsori în nord-vestul țării vecine. Cel puțin trei persoane, printre care un polițist, au murit în inundațiile din stațiunea Elenite, situată lângă Nessebar.