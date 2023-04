Spiritele s-au încins pe măsură ce orele trecereau. Proprietarii de magazine au început să arunce cu piertre în pompieri, supărați că le lua prea mult ca să țină incendiul sub control.

„I-am dispersat”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, Faruq Ahmed, adăugând că aproximativ 450 de ofițeri au fost desfășurați pentru a menține ordinea și a opri jafurile.

Massive fire breaks out at clothing market, Bangabazar in Dhaka, Bangladesh

Poor safety measures in markets and factories. The whole market disappeared, there was so much fire.

