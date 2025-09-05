Tatăl victimei a depus o plângere la Serviciul de Investigații Criminale Gorj, semnalând că fiul său a primit mesaje amenințătoare de la o persoană necunoscută. Amenințările au vizat atât minorul, cât și membrii familiei acestuia.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani din Rovinari ca fiind autorul amenințărilor. S-a întocmit un dosar penal pentru amenințare, iar cercetările au continuat.

„În baza probatoriului administrat, poliţiştii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de tânărul de 18 ani, bănuit de săvârşirea infracţiunii de ameninţare, fiind emis şi un mandat de aducere pe numele acestuia. La data de 4 septembrie, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare mandatul de aducere, tânărul fiind adus la sediul IPJ Gorj, iar faţă de acesta a fost dispusă reţinerea pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Gorj”, a transmis Ioana Nanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE