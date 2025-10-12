Criză și tulburări sociale

O opoziție fracturată, formată din 11 candidați, se opune lui Biya, care, în ciuda vârstei înaintate și a stării de sănătate în declin, a respins apelurile de a se retrage.

„Candidatul nostru este într-o formă excelentă… și este capabil să continue ceea ce a început”, a declarat Grégoire Owona, ministrul Muncii și secretarul general al partidului de guvernământ, la postul de radio francez RFI, la sfârșitul lunii septembrie.

Mulți dintre cei 7,8 milioane de camerunezi eligibili să voteze nu își amintesc de alt lider în afară de Biya, care a condus țara cu mână de fier din 1982.

Votul are loc pe fondul stagnării politice, al unei crize a costului vieții și al tulburărilor sociale. Partidele de opoziție au acuzat comisia electorală, Elections Camerun, că este subordonată partidului de guvernământ, iar cel mai credibil candidat al opoziției, Maurice Kamto, a fost vizat de interdicție judecătorească.

Printre alți candidați se numără foștii miniștri Issa Tchiroma Bakary, care a dezertat recent din tabăra prezidențială și a adunat câteva mii de oameni la întâlniri din întreaga țară, și Bello Bouba Maigari, care a fost primul prim-ministru al lui Biya în 1982.

Analiștii cred că promisiunile lor sunt lipsite de coeziunea necesară pentru a reprezenta o provocare semnificativă la adresa guvernării de lungă durată a lui Biya.

O treime din populație trăiește cu mai puțin de 2 dolari pe zi

Camerunul se confruntă cu provocări socio-economice semnificative; o treime din populație trăiește cu mai puțin de 2 dolari (1,50 lire sterline) pe zi, șomajul în rândul tinerilor este la cote alarmante, iar mulți dintre ei și-au exprimat dezamăgirea față de procesul electoral, invocând lipsa oportunităților economice și a reprezentării politice.

Prezența la vot a scăzut dramatic de-a lungul anilor, situație exacerbată de conflictele continue cu jihadiștii din regiunea Extremul Nord și cu separatiștii anglofoni din vest.

Ultima criză, care a început în 2017, a dus la mii de morți în cele două regiuni vorbitoare de limbă engleză ale țării și a strămutat forțat peste 700.000 de persoane.

Kah Wallah, lidera Partidului Popular din Camerun și fondatoarea mișcării Stand Up For Camerun, a declarat că criza anglofonă este unul dintre motivele pentru care mișcarea nu a susținut alegerile din 2018.

„Credem că este de neconceput ca regimul Biya să meargă la alegeri fără a asigura securitatea cetățenilor în #NOSO”, a spus ea, referindu-se la o abreviere comună pentru regiunile anglofone Nord-Vest și Sud-Vest ale Camerunului.

Guvernul a fost criticat pentru reacția sa dură, care i-a marginalizat pe mulți din regiunile anglofone și i-a adus în situația de a boicota votul.

Biya apare rar în public

Biya, care este rar văzut în public, a ținut marți primul și singurul său miting de campanie. Adresându-se unei mulțimi de susținători pe un stadion din orașul Maroua din Extremul Nord, el a promis că va spori securitatea în regiune, va reduce șomajul în rândul tinerilor și va îmbunătăți infrastructura rutieră și facilitățile sociale, dacă va fi reales.

„Sunt pe deplin conștient de problemele care vă preocupă, cunosc neîmplinirile care vă fac să vă îndoiți de viitor”, a spus Biya în discursul său. „Pe baza propriei mele experiențe, vă asigur că aceste probleme nu sunt insurmontabile.”

Fiica lui Biya a îndemnat oamenii să nu-i voteze tatăl

Ciclul electoral din acest an a prezentat apeluri frapante către el de a se retrage. Primul a fost arhiepiscopul catolic Samuel Kleda, care a declarat la radioul francez că „nu este realist” ca Biya să continue să își îndeplinească atribuțiile. Apoi au venit dezertările lui Tchiroma și Maigari, ambii contestând deschis capacitatea lui Biya de a conduce.

Chiar fiica președintelui, Brenda Biya, în vârstă de 27 de ani, a declarat pe TikTok luna trecută că tatăl ei „a făcut prea mulți oameni să sufere” și i-a îndemnat pe camerunezi să nu voteze pentru el. Ulterior, ea și-a retras opinia, dar postarea continuă să circule printre detractorii lui Biya.

Theophile, un artist din capitala economică Douala, a numit votul o „înșelătorie”. Tânărul de 24 de ani spera să voteze pentru Kamto, care a ieșit pe locul doi după Biya în alegerile din 2018. „Atâta timp cât sistemul rămâne în vigoare, nu se poate face nimic. Trebuie să existe o schimbare”, a spus el.

