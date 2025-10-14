Totodată, în urmă cu câteva luni, OPC Constanța a efectuat o acțiune de control în triajul CFR, fiind vizat modul în care se curăță, sau nu, spațiile CFR.

De asemenea, Horia Constantinescu a mai controlat în trecut operatorul economic care se ocupă de curățenia trenurilor.

Tot în Constanța, în luna ianuarie, piețele, în special Piața Tomis 3, au fost verificate de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului, în frunte cu Horia Constantinescu.

În urma controlului, mai multe locații au fost închise temporar din cauza condițiilor improprii de depozitare a alimentelor, a falsificării statutului de producător și a altor probleme grave.

Printre cele mai mari probleme descoperite de inspectorii ANPC s-a numărat depozitarea necorespunzătoare a produselor din pește.





