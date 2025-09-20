Mic dejun ca pe vremuri, la Margina

Prima oprire recomandată este în localitatea Margina, unde vizitatorii pot încerca proiectul „Mic dejun la Margina”, premiat în Europa pentru turism sustenabil. La Casa Emiliei Popa, turiștii sunt întâmpinați cu un „full Banat breakfast”, care include pâine coaptă pe vatră, pancove, cârnați de casă și alte mâncăruri tradiționale, alături de o cafea sau un păhărel de răchie.

Margina adăpostește și monumente istorice, precum Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva”, ridicată în 1730, dar și alte lăcașuri de cult din Coșevița și Bulza, care păstrează tradiția celor 13 biserici de lemn din Țara Făgetului.

Drumul spre Tomești și peștera de la Românești

După Curtea, drumul se desparte în două direcții. Spre stânga, turiștii pot merge către comuna Pietroasa, cunoscută pentru Cascada Șopot și Cripta Măresei. Spre dreapta, traseul duce la comuna Tomești, unde se află spectaculosul drum panoramic Transluncani.

Oprirea în localitatea Românești dezvăluie vestita peșteră, unde are loc și celebrul Concert anual de muzică clasică, dar și biserica de lemn proaspăt restaurată. Tot aici se află Mănăstirea „Izvorul lui Miron”, cunoscută și sub numele de „Balta Caldă”.

Pentru relaxare, turiștii pot poposi la Stâna lui Cătălin sau la Carul cu Stele, un loc de glamping unic în vestul țării.

Aventură și liniște la Valea lui Liman

Valea lui Liman oferă o experiență completă: un complex turistic cu fermă de animale și traseul Via Ferrata de la Turnul lui Liman, potrivit pentru pasionații de alpinism.

De aici, drumul continuă spre Luncanii de Jos, o localitate atestată încă din secolul al XIV-lea. Transluncani, modernizat și asfaltat, urcă până la peste 700 de metri altitudine, către Vârful Oboare. Aici turiștii pot opri la Forrest Grill pentru un prânz tradițional sau se pot relaxa la locația numită chiar Transluncani, unde se organizează seri de film sub cerul liber.

Luncanii de Sus, satul aproape părăsit

La capătul traseului se află Luncanii de Sus, un cătun unde mai trăiesc doar șapte oameni. În trecut, satul era locuit de peste o sută de persoane, care se ocupau cu păstoritul și munca la pădure. Astăzi, vizitatorii pot descoperi casele vechi și, cu puțin noroc, îl pot întâlni pe Gelu, ultimul cioban din sat, care prepară brânza după rețete străvechi.

Întoarcerea spre Timișoara

Din Luncanii de Sus, traseul continuă prin Zolt, Gladna, Fârdea, Surduc și Traian Vuia, până la autostrada A1. Cei care mai au timp își pot încheia excursia în orașul Făget, unde pot vizita Muzeul de Istorie și Etnografie sau se pot opri la o cafea la Hotel Padeșul.

Țara Făgetului îmbină povești cu haiduci, tradiții autentice și drumuri spectaculoase, fiind o destinație ideală pentru cei care vor să evadeze, chiar și pentru o singură zi, din agitația Timișoarei.

