În accident au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, în care se aflau trei persoane. Toate victimele erau încarcerate și inconștiente la sosirea echipajelor de intervenție.

La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe impresionante de la ISU Bihor – trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Marghita, cu autospecială de descarcerare grea, autospecială de stingere cu modul de descarcerare și ambulanța SMURD a subunității, sprijinite de echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Salvatorii au acționat pentru evacuarea victimelor dintre fiarele contorsionate ale autovehiculelor, iar pompierii paramedici și cadrele medicale au încercat resuscitarea. Din păcate, în ciuda eforturilor, cei trei bărbați implicați în accident nu au mai putut fi salvați, medicul declarând decesul acestora la fața locului.

Totodată, la locul tragediei au ajuns și polițiștii rutieri ai IPJ Bihor care au demarat cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

În timpul cercetării, traficul rutier pe tronsonul respectiv de drum a fost blocat și deviat pe drumul județean 191F, prin localitatea Sânlazăr, circulația fiind dirijată de polițiști.

