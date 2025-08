Camera de bord a mașinii lovite a înregistrat momentul impactului, iar accidentul din județul Bihor putea fi evitat dacă șoferul octogenar ar fi condus responsabil.

Șoferul de 83 de ani nu s-a oprit la locul accidentului din Oradea

Șoferul mașinii răsturnate, un Ford EcoSport, a încercat să evite o coliziune cu un alt autoturism care a apărut brusc pe contrasens.

Conducătorul celeilalte mașini, un bărbat de 83 de ani, nu s-a oprit la locul accidentului din Oradea.

„Conduceam dinspre Marghita spre Oradea, când dintr-odată mi-a apărut o mașină în față, pe banda mea! Am tras dreapta de volan, ca să nu intru în ea, am derapat pe acostament, am lovit un bolovan de la intrarea în benzinărie și apoi m-am răsturnat. Din fericire, nu am lovit pompa de benzină”, a spus Sandor Ionas, șoferul Fordului.

Accidentul rutier din Oradea, înregistrat de camera de bord a mașinii

Imaginile de supraveghere confirmă relatarea șoferului din Oradea. Un Opel verde a virat brusc de pe sensul opus spre benzinărie, fără să intre în stație.

Reacția rapidă a lui Ionas a evitat o coliziune frontală, dar a dus la răsturnarea propriei mașini.

Sistemele de siguranță ale Fordului au funcționat, declanșând air-bagurile și apelând automat serviciul 112. Echipajele de intervenție au sosit rapid la locul accidentului din Oradea.

Conducătorul Opelului a fost identificat ulterior de poliție, folosind înregistrările video.

Ce sancțiuni a primit șoferul de 83 de ani

„În circa 30 de minute, l-au adus la locul accidentului. Este un bărbat de 83 de ani, care a spus că a vrut să intre în benzinărie, dar s-a răzgândit”, a adăugat Ionas.

În urma acestui accident rutier pe care l-a provocat în Oradea, șoferul octogenar a primit o amendă de 4.000 de lei și suspendarea permisului pentru trei luni.

Ionas spune că a refuzat o înțelegere amiabilă cu acesta, declarând că „inconștiența lui putea să coste și mai mult”.