Un semnal puternic

Și ceea ce este și mai amuzant este că, de fapt – în anumite cazuri-chiar funcționează. Vorbim despre folia de aluminiu, folosită, de obicei, pentru a depozita alimentele în frigider.

Trucul de a îmbunătăți Wi-Fi-ul folosind folia de aluminiu nu este o invenție nouă a pasionaților de jocuri video de pe internet, ci își are rădăcinile în fundamentele fizicii și în acțiunea undelor electromagnetice. 

Dacă plasați o folie în spatele routerului, sub forma unui reflector parabolic, puteți obține un semnal mai puternic și direcțional în anumite cazuri. În acest fel, nu răspândiți semnalul în toată camera, ci îl trimiteți acolo unde aveți cu adevărat nevoie de el – cum ar fi la birou, unde apelurile Zoom se blochează ocazional.

Dacă locuiești într-un bloc cu pereți groși, iar doi adolescenți accesează TikTok în același timp, atunci fiecare megabit în plus valorează greutatea lui în aur. Folia acționează ca un reflector direcțional și trimite semnalul înainte – acesta nu este un truc, ci o regulă fundamentală a fizicii, relatează Citymagazine.si.

Proiectați o formă ca o antenă parabolică care să indice direcția camerei în care doriți un semnal mai puternic. Plasați folia în spatele routerului, nu deasupra sau în jurul acestuia – scopul este de a reflecta, nu de a amortiza, semnalul.

Chiar funcționează?

Cercetările efectuate la Dartmouth College au arătat că niște reflectoare simple fabricate din aluminiu sau din matrițe de plastic imprimate 3D pot crește puterea semnalului Wi-Fi cu până la 55% – în funcție de circumstanțe. Dar atenție: dacă aveți deja un router Wi-Fi 6 de ultimă generație sau un sistem Mesh, performanța va fi minimă. Utilizatorii de dispozitive de bază sau mai vechi vor beneficia cel mai mult.

A crescut viteza de descărcare

Pentru experiment, au fost lipite cu bandă adezivă mai multe foi de folie de aluminiu pe peretele din spatele routerului și modemului. Ipoteza era că, dacă routerul trimitea semnale Wi-Fi în toate direcțiile, cele care călătoreau direct în peretele vecinului meu erau irosite. Dacă folia ar putea redirecționa acele semnale înapoi în apartament, ar putea amplifica semnalul, nu-i așa?

Am testat semnalul Wi-Fi cu aplicația NetSpot, o aplicație de bază pentru gestionarea și analiza Wi-Fi, înainte și după ce am pus noul meu tapet din tablă. Rezultatele, deși insesizabile pentru mine în timp ce tastam articole și deschideam un milion de file, au arătat că folia a făcut într-adevăr o oarecare diferență.

„Viteza de descărcare (Mbps) a crescut cu peste 200 Mbps cu folie, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 58%. Pe hârtie, este semnificativ, dar în timpul zilei mele obișnuite de lucru nu am observat nicio diferență. Între timp, viteza de încărcare (Mbps) a crescut doar cu aproximativ 3 Mbps, ceea ce este ușor, dar cu siguranță nu este ceva deosebit”, arată Poket Lint.

Singura zonă care nu a înregistrat îmbunătățiri a fost Ping-ul – acesta a fost cu 12 ms mai mare cu folia de aluminiu în spatele routerului. Acest lucru nu este esențial, dar ar putea conta pentru cineva care este foarte atent la FPS sau la comunicarea live – în jocuri, fiecare milisecundă contează.

De unde a venit ideea

Gândește-te o secundă la semnalele Wi-Fi – acestea sunt de fapt o formă de undă radio, care este un tip de radiație electromagnetică.

La fel ca lumina, aceste unde pot fi reflectate, absorbite, refractate sau blocate. În mod similar, dacă îndrepți un laser spre o oglindă, acesta va ricoșa curat. Dar dacă îndrepți același laser spre covor, acesta este absorbit și blocat, împiedicându-l să coboare la parter în apartamentul următor.

Totuși, folia de aluminiu este un material extrem de reflectorizant pentru undele radio. Așadar, ideea că poate manipula direcția acestora este de fapt bazată pe fizică.

Dacă poziționați folia corect, ați putea teoretic să reflectați și să redirecționați semnalele către diferite zone ale casei dvs., cum ar fi zonele moarte sau punctele slabe. Cercetătorii de la Dartmouth au testat acest lucru și au dovedit că utilizarea reflectoarelor imprimate 3D cu suprafețe metalice (cunoscute și sub numele de folie) în spatele routerelor ar putea optimiza semnalul, încă din 2017.

Forma creierului poate trăda instalarea demenței