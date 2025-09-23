Drumul spre succes, un adevărat roller-coaster

Deși numele său de scenă, George CGF, a devenit un fenomen global, în spatele acestui acronim se ascunde un român simplu, muncitor, pe numele său real, Ciobanu George Florin. La 31 de ani, George a demonstrat că visul românesc poate prinde aripi chiar și la mii de kilometri distanță, transformându-se într-un creator de conținut cu o amprentă uriașă în lumea online.

În 2015, George a luat o decizie curajoasă, lăsând totul în urmă pentru a-și face un viitor în inima Marii Britanii, la Londra. A lucrat în depozite și a muncit din greu, dar a găsit timp să-și desăvârșească studiile, terminând o facultate de Business Management. Însă adevărata sa vocație a ieșit la iveală în 2019, când a intrat în lumea virtuală. A început timid, cu gaming pe YouTube, pentru ca apoi să cucerească TikTokul, unde a început să creeze clipuri amuzante.

Și, ca o poveste de Cenușăreasă modernă, succesul a venit ca un tsunami. Astăzi, George CGF are peste 4 milioane de urmăritori pe cele mai mari platforme – TikTok, YouTube, Instagram, Facebook și Snapchat – iar videoclipurile sale au depășit pragul incredibil de două miliarde de vizualizări.

Un zâmbet poate schimba ziua cuiva

Deși cifrele pot părea unicul său trofeu, George CGF are o cu totul altă perspectivă. „Cel mai mare câștig pentru mine nu sunt doar cifrele, ci mesajele oamenilor care îmi spun că le-am făcut ziua mai bună sau i-am inspirat să nu renunțe.”

El nu este doar un om de divertisment, ci și un ambasador al binelui. Se implică activ în campanii sociale și cazuri umanitare, fiind ghidat de un motto simplu, dar plin de impact: „Un zâmbet poate schimba ziua cuiva mai mult decât crezi.”

Omul din spatele fenomenului

Dincolo de camere și lumina reflectoarelor, George Ciobanu este un om simplu, pasionat de călătorii și de animale. Preferă să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor, considerând că fericirea în doi e mai prețioasă atunci când este privată.

„Pot spune doar că am o relație frumoasă cu o femeie minunată, pe care aleg să o țin departe de ochii publicului. Cred că unele lucruri sunt mai valoroase atunci când rămân private”, a declarat el, păstrând misterul.

Viitorul sună a film!

Pentru George CGF, cerul este limita. Pe lângă planurile de a crea proiecte educative și motivaționale pentru tineri, el are un vis măreț: vrea să scrie istorie și în lumea filmului, atât ca actor, cât și ca regizor.

Cu o viziune clară și un suflet mare, George CGF continuă să demonstreze că un creator de conținut poate fi mai mult decât un simplu entertainer. Poate fi un mentor, un filantrop și, mai presus de toate, un om care aduce lumină și speranță în viețile a milioane de oameni.

