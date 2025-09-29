Gergely Gulyás: În baza principiului reciprocității

Măsura vine ca reacție la decizia Kievului, făcută publică la jumătatea lunii septembrie, de a bloca o serie de publicații străine, printre care și site-urile pro-guvernamentale maghiare Origo și Demokrata, acuzate că promovează constant propagandă rusă.

Potrivit lui Gulyás, Ucraina a recurs la această măsură deoarece publicațiile maghiare respective „și-au permis să critice politica de sancționare a Rusiei și sprijinul militar pentru Ucraina” și, totodată, pentru că au prezentat Uniunea Europeană și NATO ca fiind instituții fragmentate, nu eficiente.

„În baza principiului reciprocității, Ungaria aplică de astăzi un răspuns în oglindă, prin care site-urile de știri ucrainene nu vor mai fi accesibile pe teritoriul Ungariei”, a explicat oficialul.

„Nu cred că prea mulți oameni citesc Pravda ucraineană sau își doresc acest lucru. Totuși, o țară suverană trebuie să reacționeze proporțional la un atac nejustificat”, a adăugat el.

Lista site-urilor blocate de guvernul maghiar

Lista site-urilor blocate de guvernul maghiar include: tsn.ua, oboz.ua, anons-zak.com.ua, ungvar.uz.ua, zakarpattya.net.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua, nv.ua, lb.ua, insiderinfo.com.ua, uaonline.com.ua și eurointegration.com.ua.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

Decizia are precedente. Rusia a introdus anterior măsuri similare: anul trecut, după ce Uniunea Europeană a interzis accesul la trei publicații rusești, Moscova a răspuns prin blocarea mai multor instituții media europene.

Atunci, site-ul independent maghiar 444 a fost inclus pe lista neagră, devenind singura publicație din Ungaria interzisă în Rusia.

Interesant este că, la acea vreme, Gulyás declara public: „Dezaprob interzicerea oriunde a site-ului 444”.

Mai mult, Ungaria a fost singura țară din UE care s-a opus unei declarații comune ce condamna acțiunea Rusiei, explicând că aceasta ar fi generat doar contramăsuri suplimentare din partea Moscovei. Aceeași preocupare nu a fost însă invocată acum, în cazul replicii la decizia Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE