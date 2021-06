Cum a fost prins şi acuzat de crimă Vasile Lavric, după ce patru femei au dispărut fără urmă din curtea bărbatului din Rădăuţi

Vasile Lavric a fost trimis în judecată pentru omor calificat și profanare de cadavre. Foto: stiridinbucovina-ro

Aurica, ultima soţie a lui Vasile Lavric, avea 41 de ani şi patru copii, de care era foarte ataşată. Băiatul ei cel mare, provenit dintr-o căsătorie anterioară, era plecat la muncă în Germania şi vorbea cu ea la telefon aproape zilnic. Pe fetiţa de 4 ani, Aurica o ducea şi o aducea de la grădiniţă, iar pe mezina care nu împlinise încă 2 ani, încă o alăpta. Pe lângă copii, femeia îngrijea şi de mama ei, bătrână şi imobilizată la pat.



Vineri, 10 iunie 2020, e ultima zi în care Aurica Lavric a fost văzută în viaţă. Seara s-a ridicat din patul unde stătea lângă fiul ei de 11 ani şi i-a zis că pleacă puţin de acasă: „Mă duc cu tata, să-l ajut să aducă o maşină cu platforma de tractare. Ne întoarcem repede”, l-a asigurat mama pe băiat. Nu s-a mai întors niciodată.



Aurica, ultima soţie a lui Vasile Lavric

Prima probă: telefoanele victimei



În acea noapte, a stabilit Parchetul General în actul de acuzare, Aurica a fost ucisă de Vasile Lavric. Pentru a-și ascunde faptele, mecanicul auto le-a spus apoi celor care-l întrebau unde-i e soţia ba că ea a plecat în vizită la surori sau la muncă în străinătate, ba că a fugit cu vreun bărbat sau din cauza datoriilor de la bancă. Folosise aceeaşi stratagemă şi în cazul celorlalte femei dispărute din curtea lui şi nimeni nu căutase atunci mai departe.



Casa lui Vasile Lavric, de unde au dispărut cele patru femei. Foto: suceavanews.ro

Numai că, în cazul Auricăi, anchetatorii au avut de la început suspiciuni că e vorba de o crimă şi au verificat în amănunt fiecare detaliu. Iar primul indiciu descoperit, conform rechizitoriului, e legat de telefoanele mobile ale victimei.



Aurica Lavric avea două: un smartphone de pe care intra pe internet şi pe Facebook şi un altul, model vechi, cu taste, pe care-l folosea pentru convorbirile telefonice. Pe ultimul, femeia îl avea la ea în acea seară de vineri, când a plecat cu Vasile de acasă. Acest telefon nu a mai fost găsit niciodată.



De pe el, în noaptea în care a fost comisă crima, Vasile Lavric l-a sunat pe un fiu de-ai lui, de 23 de ani. Trei convorbiri scurte, între orele 1.53 – 1.58, sunt ultimele apeluri efectuate de pe telefonul victimei.



Celălalt telefon era unul scump, iar mecanicul auto nu s-a îndurat să-l distrugă. Trei zile după dispariţia soţiei, el a intrat de pe acest smartphone pe profilul ei de Facebook şi, cu ajutorul unei nepoate, i-a trimis mesaje unui bărbat. Încerca să fabrice astfel probe în sprijinul susţinerilor lui că femeia, care flirta online, l-ar fi părăsit din dragoste.



La percheziţii, acel smartphone a fost găsit în casa soţilor Lavric, iar mecanicul auto le-a declarat anchetatorilor că Aurica „l-a lăsat acasă, ca să nu-l piardă, că era telefon scump, de 13 milioane”.



A doua greşeală: poza cu mama



Tot de pe acest smartphone, în iunie 2020, Lavric a trimis o fotografie cu soacra lui. Mama Auricăi de 71 de ani era paralizată şi locuia împreună cu ei, fiica fiind angajată de DGASPC ca asistent personal.



Aurica vorbea la telefon periodic cu sora ei, stabilită în Italia, informând-o despre starea mamei. Când ea nu a mai răspuns la telefon, sora a încercat să o contacteze pe Facebook, iar pe 19 iunie 2020, după câteva zile de tăcere, a primit de la Aurica mesajul „nu mai trebuie să trimiţi bani” și o poză cu mama lor, aflată în interiorul unui imobil.

Dar cum ar fi putut soţia lui Lavric să-şi fotografieze mama, rămasă în casa din Rădăuţi, la nouă zile după ce ea „fugise” de acolo, aşa cum susţinea soţul ei? Şi prin ce miracol ar fi reuşit ea să folosească telefonul, despre care tot Lavric declarase că „l-a lăsat acasă”?



Bărbatul acuzat de crimă spune că acea poză ar fi fost trimisă de victimă înainte de 10/11 iunie 2020. Fals!, îl contrazic anchetatorii care, prin autoritățile americane, au obţinut de la Facebook date despre contul Auricăi Lavric şi despre activitatea ei online.



În plus, nepoata care l-a ajutat pe Lavric să umble pe Facebook – el nefiind priceput la tehnologiile smart – le-a declarat anchetatorilor cum şi când au fost trimise acele mesaje de pe contul victimei.



Cu ajutorul nepoatei, Vasile Lavric a intrat pe contul de Facebook al ultimei victime

Cardul bancar – a treia probă



În toamna lui 2019, Aurica Lavric vânduse un teren aflat în proprietatea mamei ei cu 150.000 de lei. A încasat în numerar suma de 50.000 de lei, iar restul de bani a fost virat într-un cont deschis pe numele mamei, pentru care exista un card.



Anchetatorii au stabilit, din analiza listingurilor telefonice, a extraselor de cont şi a înregistrărilor de pe camerele de supraveghere video de la bancomate, că acest card era folosit de Vasile Lavric. Chiar în seara crimei, la ora 23.38, au fost retraşi 3.000 de lei de la un bancomat din Rădăuți.



În anchetă, Lavric a evitat iniţial să vorbească despre acest card, iar apoi a susţinut că el ar fi fost luat de soţia lui, care „a făcut curățenie la plecare”, adică l-a lăsat fără bani.



Dar cardul fusese folosit în Rădăuţi şi după dispariţia Auricăi; până în octombrie 2020, când contul a fost golit. Iar luna trecută, la ultima percheziţie din casa familiei Lavric, anchetatorii au găsit cardul în buzunarul sacoului lui Vasile Lavric, aflat în cuier. Prins cu minciuna, mecanicul auto a declarat apoi că acel sacou nu i-ar aparține.



A patra probă – discuţiile cu copiii



Din septembrie 2020, după ce dosarul de dispariţie în împrejurări suspecte a Auricăi a fost preluat de Parchetul General, fiecare mişcare a lui Lavric a fost monitorizată. Într-una din convorbirile interceptate, el îl îndeamnă pe fiul cel mare al femeii dispărute, întors din Germania, să le spună celor de la Protecţia Copilului că ar fi vorbit cu mama lui, pentru a „o ține în viață” pe victimă, dar şi pentru a nu pierde alocaţiile:



Vasile Lavric: „Bă, vezi că trebuie să vie astea de pe la protecţia… Că tot mi-o tăiat, băi! Şi acuma, dacă vine, o zâs că vrea să te vadă pe tine, io am zâs că tu eşti acasă, înţelegi? Astea de la protecţia… cu bătrâna! M-o întrebat «unde-i Aurica?». Ştii că i-o tăiat drepturile astea… zic «Aurica o sunat… pe Lili»… Şi na, ce aveam să zâc… Că se duce, ştii? Şi-amu, doar trebuie… să zâci că doar ai vorbit cu dânsa, că pe mine m-o întrebat şi am zâs «da, domne, doară şi băiatul ştie când o venit el acasă, asta s-o dus… la muncă… la… avem bănci», ştii! Nu-mi taie măcar și alocaţiile, măcar să rămâie alocaţiile, tot e vreo 10 milioane aproape”.



Copiilor mai mici, bărbatul le repeta că mama lor a plecat de acasă şi i-a abandonat, dar că e mai bine aşa pentru ea că se purta urât cu ei. Într-o discuţie cu fiul de 11 de ani, Lavric încearcă să-l influenţeze pe copil:



Vasile Lavric: Mămică-ta…, când vorbea cu tine, pe telefon cu bărbaţii, ţi-a zis că pleacă, nu?

Copil: Nu mi-a zis… deci nu mi-a zis. Că, atunci când aţi vrut voi să mergeţi cu camioneta, atunci a plecat!

Vasile Lavric: Aaa, o zis că pleacă, nu? Adică, ţi-a zis ţie că pleacă, nu?Copil: Nu, nu mi-a zis că pleacă, jur! Eu doar m-am pus să dorm.

Vasile Lavric: Măi, stai oleacă! Te-a pus să dormi, dar nu ţi-a zis că pleacă. Da ce înţelegi tu prin asta?

Copil: Nu ştiu!

Vasile Lavric: Că o plecat, nu? Na, atunci cum zici că nu?



A cincea greşeală – buletinul victimei



Rudelor şi vecinilor, Lavric le spunea că, în plină pandemie de coronavirus, Aurica s-a dus la muncă în străinătate. În declaraţiile lui, femeia se afla, de la o zi la alta, ba în Italia, ba în Spania sau în Anglia. Însă toate hainele ei erau în casa din Rădăuţi. Tot acolo era şi cartea de identitate, fără de care ea nu ar fi putut să treacă graniţa.



Vasile Lavric le spunea rudelor și vecinilor că Aurica a plecat la muncă în străinătate

Din cercetări a rezultat că, din iunie 2020 şi până acum, femeia nu a folosit vreun pașaport pentru a trece frontiera, nu a cerut să-i fie eliberat un alt buletin şi nu a utilizat vreodată cardul de asigurare de sănătate. Iar în urma verificărilor efectuate la aeroporturi şi la toți cei 238 de operatori de transport rutier din România, anchetatorii au stabilit că, în ultimul an, Aurica Lavric nu a călătorit nici cu avionul, nici altfel.

Femeia a fost căutată în spitale, în instituțiile de asistență socială şi în mănăstirile din toată ţara, însă fără rezultat. Singura ipoteză plauzibilă, susţin anchetatorii în rechizitoriu, este că Lavric şi-a ucis soţia şi apoi i-a ascuns cadavrul. În acea zonă există locuri mlăștinoase şi dealuri cu păduri unde putea fi ascuns trupul femeii, însă el nu a putut fi găsit, deşi au fost efectuate căutări, inclusiv cu un câine specializat.



Alte trei femei dispărute



Aurica este a patra femeie care dispare fără urmă din preajma lui Vasile Lavric.



Cele patru femei dispărute

● În iunie 1995, a dispărut Iuliana Iordache, în vârstă de 16 ani. Mama ei, Cornelia Iordache, spune că ultima oară a văzut-o pe fată când „se urca în microbuzul lui Vasile”. Lavric a susţinut că e nevinovat şi că nici măcar nu o cunoştea pe fată.

● Nicoleta Lavric, sora Iulianei, a dispărut în seara de 8 aprilie 2005, după ce a plecat de acasă împreună cu soţul ei, Vasile Lavric. În noiembrie 2000, bărbatul încercase s-o omoare, lovind-o de mai multe ori cu un ciocan în cap. A fost trimis în judecată pentru tentativă de omor în 2014 şi condamnat la 3 ani cu suspendare.

● La 26 iunie 2005, Ramona Iordache, soră cu Iuliana şi cu Nicoleta, a dispărut şi ea fără urmă, tot din curtea bărbatului. Lavric a întreţinut relaţii sexuale cu fata pe când ea avea doar 12 ani; Ramona a avut un copil, iar expertiza genetică a stabilit că el este tatăl. Conform Parchetului General, înainte să dispară, tânăra îl amenințase pe Lavric că îl va denunța organelor judiciare. În 2006, el a fost acuzat de act sexual cu un minor, dar doi ani mai târziu procesul a încetat, ca urmare a prescrierii faptei.



Aurica Lavric, ultima femeie dispărută din curtea lui Vasile Lavric, declara în 2014, în presa locală, că el este nevinovat: „Un om este arestat preventiv fără nicio probă, ci doar pentru suspiciuni. Aceste persoane (n.r. – surorile dispărute) trăiesc în străinătate şi-şi bat joc de noi. Oamenii din Rădăuţi ştiu că este o înscenare”.



Motivul crimelor – „imago-ul matern”



„Dispariția celor patru este posibil să fi fost trăită de către subiect ca o necesitate destinologică, altfel spus: îndeplinirea pe cale naturală a unui fatum (n.r. – destin irevocabil, soartă)”, se arată în profilul psihologic realizat de Serviciul de Analiză Comportamentală din IGPR.



Pe Vasile Lavric, „femeile din viața de cuplu l-au dezamăgit profund. Niciuna dintre ele nu a reușit să se ridice la înălțimea idealului feminin al imago-ului matern. Niciuna nu a egalat-o pe mama sa, care a constituit și constituie obiectul de relație cel mai iubit și de necontestat din viața subiectului”, spun specialiştii.



În viziunea lui Lavric, femeile din viaţa lui „deveneau leneșe, neascultătoare, cu «gura mare»” şi îl decepţionau prin „(1) calitatea morală foarte proastă și (2) incapacitatea lor de a-și îndeplini aptitudinile de maternaj și de gospodine de bază”.



Vasile Lavric nu a recunoscut niciodată că le-ar fi făcut ceva rău celor patru femei.



Vasile Lavric nu a recunoscut niciodată că le-ar fi făcut ceva rău celor patru femei dispărute

În decembrie 2020, el a fost pus sub acuzare şi arestat în dosarul ultimei dispariţii, iar la 26 mai anul acesta, a fost trimis în judecată, pentru violență în familie în varianta omorului calificat și profanare de cadavre. Dosarul a ajuns la Tribunalul Suceava, care, la 31 mai, a menţinut arestarea preventivă a lui Vasile Lavric.



