Triunghiul Bermudelor din Rădăuţi. Cum a reuşit să păcălească pe toată lumea, vreme de 25 de ani, bărbatul acuzat că a ucis patru femei!

Jurnaliştii din presa locală l-au numit pe Vasile Lavric „mâncătorul de femei”. Povestea mecanicului auto din Rădăuţi şi a femeilor care au dispărut din curtea lui e una complicată, plină de tăcere socială, de nepăsare a autorităților și de necunoscute.



Lavric: „Cum s-o omor, doamnă? Avea 120 de kile!”.



„Pe mine mă încălzeşte autoritatea mea de om”, îmi declara Vasile Lavric în 2013. A fost unul dintre contactele mele ca jurnalist cu acest caz îngrozitor.

Bărbatul sunase la emisiunea „Dispăruţi fără urmă”, deranjat că povestea surorilor Iordache urma să fie difuzată la TVR. „Eu le caut, mamă-sa nu le caută. Ea nu vrea decât să mă bage pe mine la puşcărie”, susţinea el.



O lună mai târziu, Lavric posta pe Facebook un anunţ în care oferea 300 de euro recompensă pentru găsirea Nicoletei, una dintre femeile dispărute, despre care el susţinea că ar fi fost văzută ultima oară într-o piaţă din Italia. Dar au trecut de atunci 7 ani şi nimeni n-a întâlnit-o pe Nicoleta, ca să încaseze apoi recompensa de la Lavric.

„După ce a plecat Nicoleta, eu am plâns ca un copil mic”, declara Lavric în 2007, la o emisiune TV. „Cum s-o omor, doamnă? Avea 120 de kile!”, se apăra el, într-un interviu din acelaşi an. Glumea cinic, pe seama victimei și a acuzaţiilor grave care i se aduc.