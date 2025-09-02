„În ceea ce privește aderarea Ucrainei la UE, noi nu ne-am opus niciodată acestui lucru. În ceea ce privește NATO, aceasta este o altă problemă”, a spus Putin la întâlnirea cu premierul Slovaciei, Robert Fico, care are loc marți la Beijing.

El a subliniat că este vorba de asigurarea securității Rusiei. „Și nu doar astăzi, nu pe termen mediu, ci pe termen lung. Poziția noastră este cunoscută: considerăm inacceptabilă pentru noi (aderarea Ucrainei la NATO)”, a precizat șeful statului rus.

Rusia consideră inacceptabilă posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, deoarece aceasta contravine intereselor de securitate ale Federației Ruse.

Totodată, el a adăugat: „Desigur, aceasta este decizia Ucrainei, cum să-și asigure securitatea, dar această securitate, așa cum este consemnat în documentele fundamentale, inclusiv în cele din domeniul securității pe continentul european, nu poate fi garantată în detrimentul securității altor state, în special al Federației Ruse”.

Vladimir Putin a precizat că, în ceea ce privește securitatea la Kiev, există opțiuni, iar pe această temă, în cazul în care se încheie războiul Rusia-Ucraina, există posibilitatea de a se ajunge la un consens.

