În cea mai mare parte a țării, vremea se va răci de la mijlocul acestei săptămâni, când încă sunt temperaturi de vară, și se va ajunge la valori specifice toamnei.

În afară de vremea rece, meteorologii anunță și ploi în majoritatea regiunilor țării, se mai arată în prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Banat

În primele zile din interval, valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei astfel că maximele vor fi în medie cuprinse între 28 și 32 de grade, iar minimele între 13 și 17 grade.

Apoi, începând cu data de 25 septembrie acestea vor marca o scădere și se vor apropia treptat de mediile multianuale. Temperaturile diurne vor fi în medie cuprinse între 18 și 26 de grade, cu cele mai ridicate valori în ziua de 25 septembrie, iar minimele se vor încadra în medie între 8 și 12 grade.

În cea de-a doua săptămâna atât valorile termice diurne cât și cele de pe parcursul nopții nu vor avea variații semnificative de la o zi la alta, iar media acestora va fi apropiată de cea specifică perioadei.

Maximele diurne vor fi în general cuprinse între 20 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa în medie între 6 și 10 grade.

Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”
Recomandări
Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Probabilitatea pentru ploi va fi temporar mai ridicată în intervalul 26-30 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Crișana

În prima săptămână, valorile termice diurne vor marca o scădere treptată de la temperaturi cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la 29-31 de grade spre valori în jurul mediilor multianuale în general de 19-22 de grade.

Minimele vor avea variații de la o zi la alta cu tendință de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea se vor încadra în general între 8 și 14 grade.

În cea de-a doua săptămână valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și în general se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 19-23 de grade, iar media minimelor va fi de 6-9 grade.

Din data de 25 septembrie și până la finalul intervalului, probabilitatea pentru ploi va fi temporar ridicată.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Transilvania

În primele zile din interval, valorile termice nu vor avea oscilații de la o zi la alta, media maximelor se va situa în jurul a 26 de grade, apoi vor scădea spre valori medii de 18-20 de grade (valori în general apropiate de normalul perioadei).

În prima săptămână, temperaturile minime vor avea variații de la o zi la alta și se vor încadra între 6 și 12 grade, mediat regional.

În cea de-a doua săptămână, valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel că temperaturile diurne vor fi în medie de 17-21 de grade, iar cele minime între 3 și 8 grade.

În prima săptămână probabilitatea pentru ploi va fi relativ redusă, iar mai ales din data de 29 septembrie vor fi ploi pe arii restrânse.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Maramureș

În prima săptămână, valorile termice diurne vor marca o scădere treptată de la temperaturi cu mult mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la 27-29 de grade spre valori în jurul mediilor multianuale în general de 19-21 de grade.

În acest timp, minimele vor avea variații de la o zi la alta cu tendință de scădere din noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel că acestea vor scădea de la valori în medie de 10-12 grade spre medii de 6-8 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și se vor situa, în general, în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 19-21 de grade, iar media minimelor va fi de 5-7 grade.

Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”
Recomandări
Al Treilea Război Mondial va începe înainte de Crăciun, după ce Vladimir Putin va declanșa un atac asupra Poloniei. Avertismentul unui general rus dezertor: „Va fi zonă-gri”

Temporar va ploua în perioada 25-27 septembrie, apoi probabilitatea mai ridicată de ploaie va fi în intervalul 1-4 octombrie.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Moldova

În primele două zile, valorile termice diurne vor fi în medie de 24-25 de grade, apoi vor fi în scădere până în ziua de 25 septembrie spre valori în medie de 17-19 grade (valori normale pentru această perioadă).

În ceea ce privește valorile termice nocturne, acestea în primele zile vor avea variații ușoare de la o zi la alta și vor fi în medie de 10-13 grade, iar în noaptea de 26 spre 27 septembrie vor marca o scădere spre valori în medie de 4-6 grade, caracterizând o vreme răcoroasă.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu se vor modifica semnificativ, astfel că maximele termice vor fi în medie de 17-19 grade, iar cele minime în general între 4 și 8 grade.

În prima săptămână, va ploua pe arii restrânse pe parcursul zilei de 25 septembrie, iar în cea de-a doua săptămână se menține o probabilitate mică de apariție a ploilor în fiecare zi, mai ales în intervalul 2-3 octombrie.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Dobrogea

În primele trei zile, valorile termice nu vor avea variații semnificative și se vor situa peste cele specifice pentru această perioadă, apoi vor scădea ușor din data de 25 septembrie spre valori în jurul mediilor multianuale.

Astfel, maximele termice vor scădea de la valori în medie de 24-26 de grade spre valori de 19-21 de grade, iar cele din cursul nopților de la valori medii de 13-15 grade spre 9-11 grade, cu valori mai ridicate pe litoral spre 12-13 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în jurul datei de 29 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Muntenia

În primele trei zile, valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei și se vor încadra în general între 26 și 29 de grade, apoi vor marca o scădere spre o medie de 19-21 de grade în data de 25 septembrie, iar până spre finalul primei săptămâni se vor menține în jurul acestora.

În ceea ce privește temperaturile din cursul nopților, acestea se vor situa în medie între 11 și 14 grade, mai coborâte din data de 26 septembrie spre medii de 7-10 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel că maximele vor fi în medie de 19-22 de grade, iar minimele în general între 6 și 10 grade.

Probabilitatea de apariție a ploilor va fi mai ridicată în cea de-a doua săptămână, îndeosebi în zilele de 29 și 30 septembrie.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, în Oltenia

În primele trei zile, valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei și se vor încadra în general între 27 și 30 de grade, apoi vor marca o scădere spre o medie în jurul a 22 de grade în data de 25 septembrie, iar până spre finalul primei săptămâni vor fi la valori medii de 19-22 de grade.

În ceea ce privește temperaturile din cursul nopților, acestea vor avea variații de la o zi la alta, dar se va remarca o scădere în noaptea de 26 spre 27 septembrie, astfel acestea vor scădea de la valori în general de 12-16 grade, spre valori în medie de 8-10 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel încât maximele vor fi cuprinse, în medie, între 18 și 22 de grade, iar minimele în general între 6 și 10 grade.

Pe arii restrânse vor fi ploi pe parcursul zilei de 26 septembrie, iar ulterior probabilitatea mai ridicată pentru ploi temporare va fi în intervalul 28 septembrie-2 octombrie.

Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2025, la munte

În prima săptămână, valorile termice vor marca o scădere treptată de la temperaturi maxime mai ridicate decât cele climatologic specifice, respectiv de la valori în medie de 18-20 de grade, spre valori medii de 9-12 grade, iar cele minime vor scădea de la valori medii de 8-10 grade spre o medie în jurul a 2 grade.

În cea de-a doua săptămână, valorile de temperatură nu vor avea variații semnificative și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru această perioadă, astfel că maximele vor fi în medie de 8-12 grade, iar media minimelor va fi de 0-4 grade.

Începând cu ziua de 25 septembrie, probabilitatea pentru precipitații se va menține ridicată până spre finalul intervalului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Unica.ro
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea. Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nu se aștepta!
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Elle.ro
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
gsp
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
GSP.RO
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
GSP.RO
Decizia majoră a Simonei Halep! A semnat contractul la finalul săptămânii trecute: „Colaborarea vine firesc”
Parteneri
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Libertateapentrufemei.ro
WOW, cum arată azi fosta soție a lui Adrian Enache! Blond platinat, coafată impecabil, machiată ca de revistă, Corina Enache a înflorit după divorțul din 2009. Cu ce se ocupă acum
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Avantaje.ro
Alina Vidican, complet schimbată. Fosta soție a lui Cristi Borcea, viață de prințesă cu milionarul brazilian. Cum arată acum
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”
Tvmania.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Sunt împreună de peste trei decenii și au o relație atipică: „Nu mă sufocă, fac ce vreau!”

Alte știri

Noi conducte au cedat în București. Aproape 1.000 de blocuri rămân din nou fără apă caldă. Și Spitalul Malaxa este în aceeași situație
Știri România 15:33
Noi conducte au cedat în București. Aproape 1.000 de blocuri rămân din nou fără apă caldă. Și Spitalul Malaxa este în aceeași situație
Adrian Secureanu a fost iertat de 11 ani de închisoare. Argumentul judecătorului: „Instanțele trebuie să inspire încredere în primul rând acuzatului”
Știri România 15:00
Adrian Secureanu a fost iertat de 11 ani de închisoare. Argumentul judecătorului: „Instanțele trebuie să inspire încredere în primul rând acuzatului”
Parteneri
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Adevarul.ro
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul ăsta”
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Stiri Mondene 15:57
Pensia pe care soacra lui Nicușor Dan o primește de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ la 1 septembrie 2025
Cum a fost vacanța de două zile a Mirelei Vaida cu soțul și copiii în Malta. „Cred că e potrivit și indicat să mai rupem ritmul”
Stiri Mondene 15:47
Cum a fost vacanța de două zile a Mirelei Vaida cu soțul și copiii în Malta. „Cred că e potrivit și indicat să mai rupem ritmul”
Parteneri
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Elle.ro
Casa Regală a României, la ceas aniversar! Majestatea Sa Margareta și Principele Consort au sărbătorit 29 de ani de căsnicie. Imagini rare de la prima lor întâlnire. Video
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Viva.ro
Rochie scurtă și amețitoare, proaspăt coafată, tocuri, bijuterii scumpe și o apariție de podium. Neașteptat cum a apărut Elena Udrea, ca o adevărată divă, la cel mai important moment din viața ei
Parteneri
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
TVMania.ro
Sânziana Negru și-a construit o casă de basm în mijlocul pădurii. Cum arată: living cu șemineu și curte desprinsă din povești
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
ObservatorNews.ro
Cât costă să stai cu chirie în 2025 în marile oraşe și cât vor, de fapt, să plătească românii
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de nedescris! Fetița celebrului cântăreț a trăit doar 20 de minute. „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe, dar știm că o vom revedea într-o zi”
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
GSP.ro
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria » Surpriză mare: convocare în premieră
Parteneri
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Mediafax.ro
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
StirileKanalD.ro
Traian Băsescu, reacție sinceră despre Ilie Bolojan, după ce a preluat conducerea Guvernului. Fostul președinte a vorbit fără perdea: ”E lipsă de experiență”
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul
KanalD.ro
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul

Politic

PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Politică 12:27
PSD, ultimatum pentru Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului la alimente: „Dacă nu ia o decizie până mâine, mergem în Parlament”
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Exclusiv
Politică 12:19
Nori negri deasupra Palatului Victoria. Scenariile privind viitorul guvernării și numele vehiculate ca premier
Parteneri
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Spotmedia.ro
The Atlantic: SUA limitează discret vânzările de arme. Europa, pe cont propriu în fața Rusiei?
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Fanatik.ro
Patronul FCSB Gigi Becali, scos din sărite de un cunoscut comentator TV: “Băi, niebunuleee…, sunt numărul 1 în Europa la calificări din preliminarii”/ “Eu sunt vocea suporterilor care nu-l mai suportă și plâng după meciuri”
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
Spotmedia.ro
Ceva bizar se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea