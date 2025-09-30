Trei curse săptămânale Brașov–Napoli

Compania low-cost maghiară a introdus ruta cu trei zboruri săptămânale. Este o destinație așteptată atât de brașovenii dornici să viziteze sudul Italiei, cât și de românii stabiliți în Napoli și în regiune.

Napoli, cel mai mare oraș din sudul Italiei, le oferă turiștilor ocazia să se plimbe prin centrul istoric inclus în patrimoniul UNESCO, să viziteze locurile dedicate legendarului fotbalist Diego Armando Maradona sau să trăiască emoțiile unui meci pe stadionul SSC Napoli. Tot aici se află și locul de naștere al celei mai celebre pizza din lume.

Wizz Air, singura companie care zboară de pe Brașov

În prezent, Wizz Air este singura companie aeriană care operează zboruri de linie pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. De aici se poate zbura deja către Londra-Luton, Dortmund și Budapesta.

Începând cu luna octombrie, lista destinațiilor se extinde cu Memmingen/München Vest, Nürnberg și Milano, iar din ianuarie 2026 se adaugă Roma, urmată în martie de Katowice (Polonia).

Potrivit Biz Brașov, în programul de vară al anului 2026 urmează să fie anunțate încă trei rute importante: Chișinău, Madrid și Bruxelles.

Dacă toate aceste curse se confirmă, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav va avea în total 12 destinații, ceea ce face foarte probabil ca Wizz Air să își deschidă o bază permanentă la Brașov.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE