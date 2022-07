Vara aceasta este una destul de încărcată pentru actorul care și-a încântat fanii cu rolul său din serialul „Vlad”. Adrian Nartea filmează de zor pentru pleicula „Voyager”, prima producție SF românească, care folosește o tehnologie avansată, pe care o întâlnim la Hollywood. Este vorba despre tehnologia CGI, Computer Generated Imagery, în care se folosesc și costume motion capture.

De altfel, pe pagina de Facebook a producției, la descriere, apare: „First Romanian SciFi film & First European SciFi to rival the likes of Marvel and Disney studios”.

Pe contul său de Instagram, Adrian Nartea a postat mai multe imagini de la filmări, dar și de la întâlnirea pe care a avut-o cu Dumitru Prunariu, singurul român ajuns în spațiu până acum.

„Iubesc ceea ce fac! Să am onoarea să stau de vorbă unu la unu câteva ore întregi cu singurul om din România care a ieșit în spațiul cosmic, să pot să am parte de cele mai bune sfaturi posibile pentru #rolul pe care îl pregătesc în perioada asta, este efectiv de neprețuit!

Mulțumesc domnului @prunariu pentru răbdarea și interesul pe care mi l-a oferit!

De asta iubesc ceea ce fac…

P.S. Aceea este chiar capsula în care se afla domnul Prunariu când a fost în spațiu si costumul lui”, a scris Adi Nartea pe Instagram.

Bineînțeles că purtarea unui costum de astronaut la filmarea nu este deloc ușoară, acesta cântărind zeci de kilograme. Însă Adi Nartea este într-o condiție fizică excelentă, mai ales că a fost și profesor de sport.

„La mine nu există 3 zile să nu pot să fac ceva. Sportul este un virus în sânge și eu nu am cum să stau 3 zile decât dacă, Doamne ferește, sunt bolnav sau ceva. Deși, când am avut COVID acum aproape doi ani, făceam exerciții în izolare. Stăteam în cameră izolat, încuiat, deschideam geamurile și făceam zilnic exerciții, flotări, abdomene, tracțiuni și tot ce mai îmi venea prin cap. Sportul e în sânge, nu există 3 zile în care să nu joc un squash, să nu merg la alergare, să nu fac un interval training sau ceva nou, pentru că nu pot să stau, efectiv, fără să fac ceva”, ne povestea actorul Adi Nartea într-un interviu.

În același timp, colegul său, actorul Ștefan Lupu, are de-a face un altfel de costum. Pentru că interpretează rolul unui extraterestru, Ștefan filmează într-un costum motion capture.

„Dacă este un lucru mai greu pe care îl poate face cineva în filmul ăsta, este ce face Ștefan Lupu. El are de impersonat ceva și mai complicat, lucru care impune și mai mulți senzori pe fața și pe mâinile lui, pe picioare și peste tot… Nu vreau să-mi atribui eu toți laurii, pentru că eu joc un personaj uman, pe când alții din această producție joacă niște lucruri inumane”, a declarat Adi Nartea pentru Fanatik.

