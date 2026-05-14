VLAH, blindatul care a atras atenția vizitatorilor la BSDA 2026

Cea mai mare expoziție regională dedicată industriei de apărare a început la București, unde participarea din acest an a atins un nivel record.

Printre companiile românești prezente la BSDA 2026 se numără și BlueSpace Technology, care a atras atenția vizitatorilor cu vehiculul blindat VLAH și alte sisteme avansate, potrivit portalului de știri Defense România.

Președintele Slovaciei s-a urcat la volanul unui VLAH blindat

Un moment special al expoziției a fost vizita președintelui Slovaciei, Peter Pellegrini, la standul BlueSpace Technology.

Acesta a urcat la bordul vehiculului blindat VLAH și a discutat cu reprezentanții companiei.

Vehiculul VLAH, lansat în 2022, a beneficiat de consultanță din partea companiei slovace Zetor Engineering pentru designul inițial.

„Designul 3D dezvoltat împreună cu Zetor Engineering a fost un pas esențial în realizarea acestui vehicul”, au explicat oficialii BlueSpace, potrivit sursei citate mai sus.

Ce caracteristici are primul 4×4 de acest fel făcut în România în ultimii 35 de ani

Vehiculul blindat VLAH se remarcă prin robustețea sa, având o greutate de bază de 7 tone, ce poate crește la 10 tone în funcție de blindaj și de echipamentele integrate.

Designul său cu podea dublă în formă de „V” permite disiparea undei de șoc provocate de o explozie de până la 6 kg de TNT, protejând cei cinci ocupanți.

Motorul german MTU de 221 cai-putere, cuplat la o transmisie automată ZF, îi oferă vehiculului o viteză maximă de 110 km/h și o autonomie de 600 km. Cu o gardă la sol de 410 mm și capacitatea de a depăși obstacole de jumătate de metru, VLAH este adaptat pentru terenuri dificile.

Vehiculul VLAH, dezvoltat în parteneriat public-privat cu Automecanica Moreni, reprezintă primul vehicul blindat de acest tip creat în România în ultimii 35 de ani. Prezentat oficial pe 12 decembrie 2025, proiectul marchează un pas important pentru revitalizarea industriei de apărare.