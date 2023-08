În vârstă de 22 de ani, Anda Sârbei este în plină ascensiune căci tânăra actriță are parte acum de primul său rol principal într-un serial TV. Este vorba despre Eva din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, care va începe la Antena 1 din 25 august.

Personajul Andei este o tânără frumoasă, ambițioasă și talentată, care își cunoaște valoarea. Ea este pasionată de design interior și este absolventă a Facultății de Arhitectură. Eva este singura din familia sa care a obținut studii superioare. În plus, Eva este responsabilă de întreținerea familiei sale. Atunci când decide să demisioneze de la locul de muncă, acest lucru pune familia sa în pericolul de a-și pierde locuința.

Serialul explorează povestea Evei și a celor din jurul ei, evidențiind provocările și sacrificiile pe care le face în încercarea de a-și urma pasiunea și de a-și crea propria carieră în design interior.

Iată ce ne-a dezvăluit Anda Sârbei despre noul său proiect!

Presupun că pe Matei Negrescu, partenerul tău din acest proiect, l-ai cunoscut la casting. Ori ați mai lucrat împreună și înainte de acest proiect?

Trebuie să vă spun încă de la început că nu mai lucrasem împreună, ne-am cunoscut chiar la casting. Iar de când am aflat că am primit rolurile, a urmat o lună de zile în care am repetat în fiecare zi, înainte să înceapă efectiv filmările, astfel că la prima secvenţă era deja familiarizaţi unul cu celălalt.

Cum a decurs prima voastră scenă?

Primele secvenţe pe care le-am filmat cu Matei au fost chiar cele în care ne cunoşteam în serial, iar povestea este funny, pot să zic că ne-am distrat.

Crezi că prima întâlnire dintre Eva și Victor, din serial, este des întâlnită în viața reală? Tu ai trecut printr-o astfel de situație?

