Ce se întâmplă în viața Oanei Moșneagu, după ultimul sezon din „Adela”

–Ultimul sezon din „Adela”… dacă am face o retrospectivă a ultimilor ani, care au fost cele mai tensionante scene pe care le-ai filmat alături de Daniel Nuță, partenerul tău din serial?

-Oho, au fost atâtea, că mi-e greu să mă gândesc la una singură. Și multe sunt în sezonul care o să apară în câteva zile. Din cele pe care le-ați văzut deja, aproape fiecare situație între cei doi e plină de tensiune, pentru unul dintre personaje cel puțin, deși tensiunea interioară e la cote înalte pentru amândoi.

–Cum a fost prima zi de filmare alături de ei? Ce ți-a atras atenția atunci, la prima „vedere”?

-Eu și Daniel ne cunoșteam deja atunci când ne-am întâlnit pe set-ul „Adela”, ne știam de la teatru și noi mai filmaserăm împreună ca și cuplu pentru câteva videoclipuri de-ale lui Carlas Dreams. Cred că am avut noroc să îl am ca partener de joc din nou şi mai cred că relația Andreea-Lucian nu ar fi fost atât de intensă și de intrigantă, dacă noi nu am fi lucrat atât de bine împreună și dacă nu ne-am fi ajutat reciproc.

Recomandări Șase luni de război au schimbat dramatic Rusia, Ucraina și chiar Europa. Cum arată acum viitorul conflictului

–Dincolo de „răutatea” personajului tău, care au fost părțile ei bune?

-Ambiția, puterea de a lupta și iubirea care i-a unit, chiar dacă unii ar putea pune sub semnul întrebării autenticitatea sentimentelor lor, mai ales pe ale lui Lucian. Ambele personaje au capacitatea de a iubi, doar că fiecare în felul lui, cu mai mult sau mai puțin egoism sau orgoliu, cu mai multă sau mai puțină sinceritate, dar cu incapacitatea reală de a se pune pe ei pe locul doi.

–Ce ne poți spune despre intriga ultimului sezon? Ce se întâmplă cu Andreea și Lucian?

-În spatele tuturor acțiunilor Andreei, pe cât de rea este ea percepută, pe atât de mare e nevoia ei de a fi iubită și de a iubi, iar Lucian îi oferă de multe ori iluzia unei relații cu potențial de final fericit. Dinamica relației lor în acest ultim sezon își mai pierde din componenta romantică, ce a existat într-o oarecare măsură la începutul interacțiunii lor, Andreea simte gustul trădării și trădează și ea la rândul ei. Lucian îi devine călău în multe situații, dar, inevitabil, rămân întotdeauna de aceeași parte a baricadei.

–De-a lungul serialului, ați filmat și ceva scene mai intime… Cât de greu / ușor sunt astfel de secvențe? Mai ales că și iubitul tău, Vlad Gherman, a asistat la unele dintre ele…

-Din fericire, iubitul meu este actor profesionist și înțelege perfect astfel de situații care fac parte din natura meseriei noastre, ca să nu mai zic că și el a avut de filmat astfel de secvențe cu partenera lui din serial, ha-ha. Și actor fiind, îți asumi că ai de jucat și astfel de situații care te pot scoate din zona de confort, dar asta e meseria.

–Dintre ceilalți membri ai echipei, de cine îți este deja dor?

-Mie îmi e dor de „mămica” mea, de Ancuța (n.r. – Anca Sigartău), cred că o să îmi fie dor de ea, profesional, tot timpul, uman vorbind, e la un telefon și o ceașcă de cafea distanță, de tăticul, de dl Râlea adică, de Carmen Ionescu și de energia ei, de Anca Androne, de „frumoasa mea, iubita mea”, a doua mămică, Ioana Abur, și, dacă stau să mă gândesc, de atâția oameni, că lista i-ar include în mare măsură pe toți cei din distribuție, împreună cu mulți oameni din echipă de care m-am atașat în cei doi ani de filmări.

–Ce se întâmplă după „Adela”? În ce alte proiecte mai ești implicată?

Recomandări Analiză Reuters | „Un nou șoc” pentru Europa: creșterea prețurilor la gaze alimentează noi temeri legate de inflație

-Pentru mine urmează o perioadă plină de necunoscut, oportunitatea unor noi începuturi, să sperăm. Concret nu există niciun proiect în care să fiu implicată, dar profit de timpul liber pe care îl am în față pentru a-mi reîncărca bateriile pentru ce ar putea să urmeze.

–Oana, ce te-a determinat să-ți schimbi look-ul? Și prin ce transformări ai fi dispusă să treci pentru un rol importat?

-Simțeam nevoia de o schimbare de ceva timp, cu atât mai mult după acești doi ani în care am arătat la fel în fiecare zi. Simțeam și nevoia să mă separ cumva de imaginea Andreei, să închei capitolul ăsta și din acest punct de vedere, să apăs butonul de „refresh” în vederea posibilității unor noi începuturi. Pe viitor, aș fi dispusă să fac transformări de look proporționale cu amploarea rolului sau a proiectului în care aș fi implicată.

ARTICOL PRELUAT DE PE SITE-UL TVMANIA.RO

Urmărește-ne pe Google News