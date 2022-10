Deși s-a pregătit să dea admiterea la Actorie, după cum povestea în podcast-ul „La mijloc”, Theodora Maria Diaconu (Theo Rose) nu a ajuns să urmeze studiile de specialitate. Însă are talent din plin. Pentru rolul său din „Clanul” au dat casting 200 de candidate. Însă cântăreața fost cea care a ajuns, în final, să o interpreteze pe Vera Maximilian, fiica „de suflet” a interlopului Bebe Măcelaru, interpretat în serial de George Mihăiță.

Dincolo de ipostaza de actriță, „Clanul” i-a adus lui Theo Rose și o nouă poveste de dragoste. Cucerit definitiv de talentul ei actoricesc, Anghel Damian – regizor, scenarist și producător al serialului de la Pro TV – s-a și îndrăgostit de artistă. Cei doi formează un cuplu frumos și discret,. De altfel, pe platourile de filmare cei doi se comportă ca doi profesioniști, lăsând viața sentimentală deoparte.

„Clanul”, „Vocea României”, colaborări muzicale de succes, o nouă poveste de dragoste… putem spune că 2022 e anul tău! ;) Cât din ce ți se întâmplă sunt lucruri planificate?

Nimic din ce mi se întâmplă nu a fost planificat. Dar toate au fost pe o listă în sufletul meu. Mi-am dorit cele mai mari și ofertante proiecte și iată-le. La 25 de ani sunt exact unde vreau să fiu, nu știu, în schimb, dacă și cine vreau să fiu. Cred că pot mult mai mult și muncesc pentru a fi cât de bine se poate în aceste producții imense.

Nu ești la primul tău proiect TV, ai trecut prin mai multe producții…

Am trecut prin multe producții TV. De câteva dintre ele, nimeni nu știe, dar aș spune că acelea m-au ajutat să înțeleg ce presupune această lume. Sigur că aceste proiecte mari la care sunt înhămată acum arată o variantă cât de cât pregătită a mea, dar procesul până aici a fost intens și cu totul interesant.

Într-un podcast, Anghel Damian spunea că ai „os de actriță”. Și tot atunci ai povestit cum ai „ratat” admiterea la Teatru. Cum vezi acum acel momente: a fost destin sau pură întâmplare?

Cred cu adevărat în destin și într-o menire pe Pământ. Cred că prezența mea în fața atâtor oameni nu e de a străluci, ci de a schimba lucruri, mentalități, reguli, asta pentru generațiile următoare. Am crescut toți după niște tipare și reguli stricte. Era nevoie de facultate, de experiență, apoi de performanțe, de validări. Deși am făcut Facultatea de Muzică, am reușit să-mi manifest talentul actoricesc într-o producție enormă, fără să fi făcut și facultatea de Actorie. La casting, suntem toți egali. Tot ce înveți într-o facultate, apare sau dispare la presiunile presupuse de o asemenea probă.

Cum a decurs casting-ul pentru „Clanul”? Înțeleg că ai fost aleasă din mai multe actrițe.

M-am distrat în timpul castingului. Pentru mine a fost ceva extraordinar să pot juca. M-am bucurat la maximum de momentele în care eram urmărită jucând o secvență ca posibilă actriță. Faptul că eu am fost ocupanta rolului, m-a făcut să înțeleg ce resposabilitate am în continuare. Drept urmare, am muncit mult și am mers mereu pregătită, pentru a nu provoca nimănui un regret în legătură cu faptul că eu am fost alegerea pentru rolul Verei.

Dar prima zi de filmare?

În prima zi de filmare am avut emoții mari. Știam textul dumnezeiește, jucam cu Șerban Pavlu pe care îl admir și luam pentru prima dată contact cu o echipă de filmare, adică zeci de oameni în spatele camerelor. La prima dublă nu s-a înțeles nimic din ce am spus pentru că am turuit efectiv (râde). Spre final, m-am mai relaxat și a ieșit o secvență cinstită, dar mi-o voi aminti mereu.

De la cine „furi” meserie? Și care a fost cea mai importantă lecție de actorie pe care ai primit-o până acum?

Fur meserie de la toți colegii de filmare. De la fiecare în parte e mult de învățat. Îi iubesc! Sunt foarte serioși și implicați. Asta e o lecție importantă. Dar cea mai importantă e să asculți indicații și să suspini dupa ele, indiferent de numărul anilor de experiență în actorie. Niciodată nu e destul.

Ce îți place cel mai mult la personajul tău, Vera?

Îmi place mult la Vera că e căutătoare de adevăr. Are un suflet curat și niște intenții pe măsură. Și-a luat și ea măsuri de protecție, sigur, dar ascunde o bunătate și o loialitate greu de găsit în oameni.

Și ce se va întâmpla cu ea în sezonul 2? „Fratele” tău din serial, Marian Olteanu, a făcut mici „dezvăluiri”…

În sezonul 2, Vera va fi într-un proces de câștigare a independenței, până devine autonomă. Va trece și ea prin niște transformări.

Și colegul tău de scaun de la „Vocea României” a jucat în mai multe filme în ultima perioadă. În ce gen (comedie, dramă, acțiune, thriller) te-ai vedea jucând alături de Smiley?

Mi-a plăcut să-l văd pe Smiley jucând. E foarte natural, iar asta înțeleg că e foarte prețios de știut în actorie. Clar aș alege o comedie pentru mine și colegul meu de scaun. Cred că ne-ar ieși. Merită încercat.

