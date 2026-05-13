Prețurile la motorină sunt în scădere ușoară începând de vineri, astfel că aceasta este a șasea zi consecutivă în care prețul carburantului scade. Spre exemplu, joi, 7 mai, prețul mediu era de 9,83 lei/l, iar azi este de 9,38 lei/l (o ieftinire de 0,45 lei).

La benzină, prețul minim a rămas același de zilele trecute, de 9,12 lei per litru.

Cât costă benzina miercuri, 13 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește miercuri, 13 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, preț neschimbat de săptămâna trecută, și este la Petrom.

Și la Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde cu 9,14 lei/l încă de luni.

Și Rompetrol menține prețul la carburant din ziua precedentă și îl vinde miercuri, 13 mai 2026, cu 9,18 lei/l.

De asemenea, în stațiile OMV, benzina se găsește la costul care era și luni, respectiv 9,18 lei/l.

Nici Mol nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei este tot 9,18 lei/l.

Stațiile Lukoil au ieftinit benzina și se vinde azi cu 9,18 lei/l, de la 9,22 de lei/l cât era ieri (0,04 lei).

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește miercuri, 13 mai 2026, la 9,12 lei/l, preț constant de vineri, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, preț rămas neschimbat de luni.

Cât costă motorina miercuri, 13 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este miercuri, 13 mai 2026, de 9,38 lei/l, în scădere față de ziua precedentă când costa 9,53 lei/l (o diferență de 0,15 lei), și se găsește la Petrom.

Și Rompetrol a scăzut prețul, ajungând azi la 9,44 lei/l, comparativ cu 9,59 lei/l, cât era ieri (o scădere de 0,15 lei).

Carburantul s-a ieftinit și la stațiile OMV. Aici se vinde cu 9,44 lei/l, în timp ce ieri costa 9,59 lei/l (o diferență de 0,15 lei).

Tendința se observă și la Mol, unde motorina se găsește miercuri, 13 mai 2026, la prețul de 9,44 lei/l, comparativ cu 9,59 lei, cât era ieri (o scădere de 0,15 lei).

Stațiile Socar au menținut prețul de ieri al carburantului, de 9,59 lei/l.

În schimb, Lukoil menține tendința celorlalte stații peco și ieftinește carburantul la 9,59 lei/l, față de costul de ieri, de 9,73 de lei/l (o diferență de 0,14 lei).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri, 13 mai 2026, la prețul de 9,38 lei/l, în scădere față de ieri când era 9,53 lei/l (o ieftinire cu 0,15 lei), în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți miercuri, 13 mai 2026

Cele mai mici prețuri afișate miercuri, 13 mai 2026, arată valori apropiate de cele din weekend.

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 de lei per litru, la fel ca luni, și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,35 lei/l, în scădere față de ieri când era 9,50 lei/l (o diferență de 0,15 lei), și este la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

