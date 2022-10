Au aruncat o privire pe trailerul filmului – care, din nou, este o educație parentală oribilă, nu știu de ce le-am arătat – și și-au dat seama, destul de prompt, că nu sunt asistenta bună. Sunt asistenta rea. Iar fiica mea m-a întrebat dacă nu cumva aș putea să mă întorc la a fi vrăjitor. Redmayne, la „The Late Show”

În general, a împărtășit Redmayne, copiii săi sunt puțin „confuzi” în legătură cu ceea ce face tatăl lor de fapt. Și cine îi poate învinovăți? La urma urmei, câți alți părinți își petrec zilele devenind magizoologi (Fantastic Beasts), lideri ai revoluției franceze (Les Misérables) și Stephen Hawking (The Theory of Everything)?

Cu toate acestea, micuții sunt pe deplin de acord cu cariera tatălui lor, mai ales după ce l-au vizitat – și, cel mai important, s-au bucurat de o masă plină de bunătăți – pe platoul de filmare al filmului „The Good Nurse”. „În Marea Britanie, nu prea există o masă cu mâncare”, i-a spus el gazdei Stephen Colbert. „În Marea Britanie, ești norocos dacă primești o ceașcă cu puțină cafea instant.”

Ce rol interpretează Eddie Redmayne în „The Good Nurse”

Când au văzut gama de bunătăți delicioase care îi așteptau, au fost încântați. „Copiii mei cred că slujba mea este să mă duc să conduc un magazin de dulciuri”, a glumit Redmayne.

În „The Good Nurse”, Eddie Redmayne joacă rolul unuia dintre cei mai prolifici criminali în serie din America. Filmul, care se bazează pe o poveste adevărată, îi mai are în distribuție pe Jessica Chastain, Kim Dickens, Nnamdi Asomugha și Myra Lucretia Taylor. Filmul „The Good Nurse” este difuzat în prezent pe Netflix.

