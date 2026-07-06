De cealaltă parte, reprezentanții PNL au solicitat în mod constant social-democraților să își asume deschis actul guvernării, transformând negocierile recente într-un val de declarații politice contradictorii privind responsabilitatea blocajului actual.

Grindeanu cere PNL să renunțe la cele 4 hotărâri de necolaborare cu PSD pentru a putea discuta despre rotativă

Președintele PSD a cerut liberalilor să renunțe la cele patru hotărâri interne de necolaborare cu social-democrații înainte de a propune noi scenarii guvernamentale.

„Suntem dispuși la un dialog, nu la umilire. Cei care au pus garduri, trebuie să le ridice. Asta dacă nu vor să facă cu AUR fiindcă noi nu facem… Guvernul Bolojan rezistă cu ajutorul AUR”, a declarat Grindeanu la Digi 24 evitând un răspuns direct la întrebarea dacă PSD ar fi dispus să cedeze inițiativa PNL în cazul unei rotative guvernamentale.

Grindeanu susține că România a împrumutat sume record

Sorin Grindeanu critică aspru Executivul și afirmă că România va fi împrumutat până la finalul anului 275 de miliarde.

„România va ajunge până la finalul anului la un împrumut de 275 de miliarde sub conducerea lui Bolojan, cu 25 de miliarde mai mult decât guvernul anterior. Nu prin tăieri fără număr pot salva economia, ci prin creștere economică reală. Avem o inflație de 11% și a doua cea mai mare scădere economică din Europa.”

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