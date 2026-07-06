Într-un mesaj emoționant, artista a vorbit deschis despre ultimele 12 luni și despre efortul de a-și redescoperi propriul corp după traumă.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Paula Seling

Deși pe scenă a continuat să aducă zâmbetul pe buze publicului, în culise, Paula Seling a dus o luptă intensă cu sechelele fizice lăsate de fractură. Artista a recunoscut că procesul nu a fost deloc simplu și că a lăsat urme adânci asupra mobilității sale.

„În acest an am trecut prin durere, recuperare și prin contracturi musculare care mi-au schimbat dinamica întregului gât și a umărului. A trebuit să-mi redescopăr corpul, să învăț din nou gesturi simple și să accept că unele lucruri cer timp. A fost greu. Dar tocmai în astfel de momente descoperim că suntem mai puternici decât ne imaginam”, a mărturisit Paula Seling.

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„Poate că și sufletul lucrează la fel. Nu întotdeauna repară imediat ceea ce s-a frânt. Mai întâi construiește punți. Apoi, încet, redă echilibrul”, a adăugat ea

Paula Seling: „Nu știi ce bătălii poartă în spatele unui zâmbet”

Această experiență dificilă a determinat-o pe artistă să transmită și un mesaj puternic de empatie pentru cei din jur, amintindu-le urmăritorilor săi că suferința este, de cele mai multe ori, invizibilă pentru ceilalți.

„Dacă ai tendința să judeci pe cineva pentru că este, poate, altfel decât te-ai aștepta, oprește-te o clipă. Nu știi ce bătălii poartă. Nu știi câte nopți nedormite, câte dureri tăcute sau câte încercări se ascund în spatele unui zâmbet,” este apelul ei.

La un an de la cumpăna prin care a trecut, Paula Seling se declară recunoscătoare pentru evoluția ei, acceptându-și atât limitele actuale, cât și speranța unei recuperări complete: „Fac tot ce pot, cu tot ce am, în momentul în care mă aflu”, a concluzionat artista.

Foto: Instagram

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