Rezultate Bac 2026 pe județe

Elevii trebuie să intre pe platformă și să introducă codul primit de la școală pentru căutarea rezultatului obținut la examenele din sesiunea iunie-iulie 2026 a Bacalaureatului. Începând din 7 iunie, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe 13 iulie.

Unde și la ce oră sunt publicate rezultatele la BAC 2026

Elevii care au dat Bacalaureatul vara aceasta pot vedea notele de la examen la avizierele liceelor în care au dat examenul și pe site-ul Ministerului Educației, unde vor fi publicate până la ora 12:00. Absolvenții de liceu vor afla primele rezultate la Bac 2025 până la ora 12.00. Acest lucru înseamnă că cei care au participat la prima sesiune de Bac din acest an vor afla în cursul dimineții cum s-au descurcat la probele scrise pe care le-au susținut la limba și literatura română, matematică sau istorie și la proba la alegere în funcție de profilul urmat.

Cum afli notele la Bac 2026 prin codul unic, pe EDU.RO

Rezultatele la bacalaureat sunt anonimizate din 2020 pentru a respecta directivele europene de protecție a datelor cu caracter personal. Fiecare candidat a primit un cod unic pe baza căruia va putea să verifice notele pe care le-a obținut la examen.

Pentru a afla rezultatele la Bac 2026, care vor fi afișate în format anonimizat (fără numele și prenumele candidatului), elevii vor folosi codul unic pe care l-au primit la începutul examenelor.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de Bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de Bacalaureat, care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Astfel, elevii care vor să vadă ce rezultate au obținut la Bac 2026 trebuie să caute pe listele afișate la avizierele unităților de învățământ codul primit la prima probă a examenelor.

Candidații care vor să verifice notele online trebuie să acceseze secțiunea dedicată rezultatelor de pe site-ul bacalaureat.edu.ro și să introducă în căsuța corespunzătoare codul unic.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Elevii care au susținut examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile.

”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru.

Cum se depun contestațiile la Bac 2026

După afișarea rezultatelor la Bac 2026, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face contestație.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Rezultele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

Ce rezultate trebuie să ai la Bac 2026 pentru a promova

După publicarea listelor, pe 7 iulie, elevii nemulțumiți de note pot depune contestații la rezultatele de la Bac 2026, în aceeași zi, până la ora 18.00, dar şi în 8 şi 9 iulie. Contestațiile se soluționează în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale la Bac 2026 vor fi afișate în data de 13 iulie.

Pentru a fi declarat promovat la examenul de Bacalaureat, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă susținută, iar media notelor la Bacalaureat trebuie să fie minimum 6.

Media la Bac 2026 se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe scrise. O veste bună pentru elevii care obțin media 5,99 la Bacalaureat este că aceasta va fi rotunjită la 6,00, deci candidații vor promova examenul.

Calendar Bac 2026 – sesiunea de toamnă 2026

14-21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au

promovat examenele de corigențe

3-4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4-5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

5-6 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

6-7 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Eliberarea diplomei de Bacalaureat

Diplomele de bacalaureat vor fi completate și semnate în termen de cel mult 10 zile de la terminarea examenului de Bacalaureat. Totuși, diplomele pot fi eliberate, la cerere, candidaților care au promovat examenului în sesiunea iunie-iulie 2026 înainte de afișarea rezultatelor finale, dar numai după finalizarea perioadei de depunere a contestațiilor.

Prioritate la eliberarea diplomei de bacalaureat au candidații care urmează să se înscrie în viitorul apropiat la unități de învățământ superior ce condiționează prezentarea acestui document.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

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