Unde vor face Alice Peneacă și Dragoș Caliminte nunta, după ce s-au cununat civil. Anunțul făcut de celebrul fotomodel

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au cununat civil, iar evenimentul a avut loc la Constanța, într-un cadru foarte restrâns şi elegant.

Fotomodelul a ales pentru cununia civilă o ținută deosebită, îmbrăcând un costum alb, format dintr-un sacou cambrat pe talie și o fustă scurtă.

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La scurt timp după eveniment, Alice Peneacă a postat fotografiile pe rețelele de socializare, iar alături a transmis un mesaj plin de recunoștință. „Cu inima plină! Îți mulțumim, Doamne!”, a scris vedeta.

Alice a făcut primele declarații despre nuntă. „Acum am făcut doar cununia civilă, vara aceasta urmează nuntă mare! Nu vom mai face la mare, ci undeva în apropiere de București”, a declarat Alice Peneacă, pentru Click.

Alice și Dragoș au împreună o fetiță de 2 ani. „E frumos să fii mămică, dar e foarte dificil! Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit cu ea și am învățat-o. E obositor și, totodată, solicitant să fii părinte!

În 2025, am crescut împreună toți trei, iar de la 2026 îmi doresc să fim la fel de uniți și să ne iubim la fel de mult. Să ne aducă numai bucurii micuța noastră. Nu zic că nu mi-aș mai dori și al doilea copil, dar deocamdată vrem să ne odihnim”, a mai spus Alice, pentru Click!

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