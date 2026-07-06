„Această ceartă ca la grădiniţă nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetăţenilor şi furia lor faţă de autorităţile statului”, a afirmat Csoma Botond.

El a cerut partidelor conduse de Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan să renunţe la pretenții pentru noul Guvern, ca să se ajungă la un numitor comun cât mai rapid. „Dacă nu trecem peste aceste linii roşii, să mă credeţi că nici peste şase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el şi să încercăm să avem un Guvern. Cred că PNL şi PSD trebuie să renunţe puţin la aceste atacuri şi să ne aşezăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului”, a adăugat el.

De asemenea, UDMR vrea o implicare mai activă a preşedintelui Nicuşor Dan în formarea unui nou Guvern. „Ar trebui în continuare să contribuie cumva, prin competenţele pe care le are, să avem o majoritate. Nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni şi să stea acolo şi să aştepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie şi dânsul ca această majoritate să se contureze cumva”, a punctat Csoma Botond.

Întrebat dacă i se pare că Nicuşor Dan joacă în acest moment corect, liderul deputaţilor UDMR a răspuns: „În acest moment, cred că domnul Nicuşor Dan este un pic pasiv, nu cred că intervine foarte mult în jocul politic. Dar prin desemnările anterioare sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roşie, dacă vreţi, în privinţa jocului politic, a devenit un preşedinte prea mult jucător, să spun aşa, l-a întrecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o”.

Reamintim că vicepreședintele PNL Siegfried Mureşan a spus de mai multe ori în ultimele zile că PNL nu va mai face un guvern cu PSD, la fel și Robert Sighiartău, secretarul general al partidului lui Ilie Boloja. La rândul lor, PSD a respins acuzaţiile liberalilor cum că ei au declanşat criza politică și l-au acuzat pe Bolojan că a preluat pe persoană fizică Partidul Național Liberal.

Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură acum două luni, iar de atunci România nu are un guvern „plin”

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. După câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, el avea la dispoziție 10 zile ca să vină în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor pentru votul de încredere. Numai că PNL și USR au anunțat că nu sprijină Guvernul Tomac, iar PSD se pregătea să facă același lucru.

Variantele Eugen Tomac și Adrian Veștea au căzut. PSD l-a propus premier pe Sorin Grindeanu, PNL, USR și UDMR pe Siegfried Mureșan

În acest context, duminică dimineață, 14 iunie, președintele Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea, pe atunci prim-vicepreședinte PNL. Numai că Veștea nu a informat partidul condus de Bolojan că a discutat separat cu președintele României, pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a informat conducerea liberalilor de această mutare.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, pentru că avea nevoie de 233.

O zi mai târziu, pe 23 iunie, președintele Nicușor Dan a început consultările cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Ilie Bolojan afirmase că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.

Pe 26 iunie, șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou Guvern prin răzgândiri repetate. Cum s-a apărat PNL

În acest context, Nicușor Dan a lăsat de înțeles că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern „plin” promițând ceva, dar schimbându-și repetat punctul de vedere.

Mai întâi, pe 25 iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Iar pe 26 iunie, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni. „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Replica nu a venit de la Ilie Bolojan în calitate de președinte al PNL, ci de la Siegfried Mureșan: „Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”. Apoi a intervenit si Alexandru Muraru, vicepresedinte PNL: „Dacă dv. preferați să protejați PSD, nu faceți decât să vă prăbușiți și mai tare în încrederea publică. Ca președinte, trebuie să spuneți ca PSD a demolat guvernul pro-european, a nesocotit protocolul de guvernare, angajamentele externe, programul de reforme și mai ales respectul față de români”.

Astfel, deși a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, Ilie Bolojan ar putea rămâne premier până în toamnă, după debutul noii sesiuni parlamentare, care începe pe 1 septembrie. Președintele PNL conduce Guvernul din iunie 2025.

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