„În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați. Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură”, a explicat Miruță.

Și a continuat: „Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie. De aceea vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt cazuri în care se plătește mentenanță care, în practică, nu se face”.

În acest context, ministrul a decis să facă un formular pe care călătorii nemulțumiți să îl completeze, iar peste câteva săptămâni va trage o concluzie.

„Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experiență neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. Vreau să avem o imagine bazată pe faptele călătorilor, nu pe rapoartele șefilor. Timp de cel puțin două săptămâni vom strânge date din toată țara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate”, a punctat Miruță.

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