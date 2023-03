De 13 sezoane, fără nicio întrerupere, la „Românii au talent”. Ce are acest format atât de special față de celelalte în care ai mai fost implicată?

Ingredientele acestui spectacol atât de iubit sunt, categoric, concurenții talentați care vin pregătiți să dea totul pe scenă, și o echipă de producție de nota 10, de la regizor – Adrian Batista, până la reporteri, operatori, toți sunt foarte buni și dedicați. Știu de la cei din public că și noi, membrii juriului, suntem apreciați pentru că aducem fiecare ceva în plus prin reacțiile noastre și chimia dintre noi.

Și care au fost cele mai magice momente din sezonul actual, cel cu numărul 13?

Avem un sezon plin de surprize, așa cum deja se vede din edițiile care au fost difuzate. Am avut plăcerea de a avea pe scenă concurenți veniți de departe, din alte țări și chiar de pe alte continente, care au ridicat sala în picioare și ne-au lăsat mască! Eu am apreciat în mod special un grup de copii cu o poveste deosebită: veniseră din Ucraina. Am și dat Golden Buzz pentru talent și emoție!

Și restul familiei participă la filmări. Cât de mult te influențează Cătălin, David și Eva când apeși butonul auriu? Îi auzi din public?

Cătălin, Eva și David au venit la filmări de câte ori au putut și au fost foarte implicați. Reacționează la numere, stau în spatele meu în public și îmi „suflă” că le place, să dau „DA” sau Golden Buzz. Anul ăsta nu au prins niciun Golden Buzz la înregistrări… În general, suntem pe aceeași lungime de undă și când lor la place, și eu sunt încântată, iar dacă un număr nu este destul de spectaculos, la fel, nu suntem niciunul impresionați.

Și fiica ta, Eva, este o fetiță foarte talentată. Crezi că te depășește?

Cred că toți copiii își depășesc părinții, cel puțin într-o privință, mai ales dacă sunt lăsați să exploreze și să își dezvolte talentele și abilitățile. Eva și David au dat semne de mici că au înclinații artistice. David cântă la chitară acum, Eva cântă și dansează. Vom vedea dacă, în timp, rămân interesați de aceste domenii sau rămân hobby-uri, pe lângă altele. Cred că în funcție de asta pot face performanță sau nu: trebuie să își dorească cu adevărat să fie buni la ceva anume și să muncească mult în acea direcție.

Cum gestionezi micile gelozii dintre copii? Sau între David și Eva nu există astfel de momente?

Din fericire, au crescut și nu prea simt că mai au astfel de neînțelegeri. Ei știu că sunt foarte iubiți, nu au niciun motiv să se simtă geloși, să fie în competiție unul cu altul. Chiar cred că vor avea o relație bună și ca adulți, că se vor sprijini unul pe altul. Așa este și normal, eu asta simt față de frații mei!

Voi patru realizați multe filmulețe haioase, pe care le postați pe rețelele de socializare. Dacă s-ar face un serial TV despre voi… ce titlu ar avea? ;)

Gașca veselă. Mereu puși pe șotii. Gașca Măruță în acțiune! Suntem cu zâmbetul pe buze adesea, ce-i drept. Și ne place să ne jucăm, să ne filmăm. Citește continuarea interviului pe tvmania.ro

