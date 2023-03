Cele două luni petrecute de Cătălin Bordea și Nelu Cortea în „America Express” nu doar că au reprezentat aventura vieții lor, dar le-a pus la încercare și condiția fizică. Și, implicit, și siluetele lor au trecut prin niște schimbări considerabile, căci ritmul concursului de la Antena 1 a fost unul infernal.

Cu doar 5-6 ore de somn, kilometrii întregi parcurși cu rucsacuri grele în spate, fără mese regulate și consistente, cei doi comedianți, în prezent jurați la „iUmor”, au slăbit destul de mult.

Bine, Cortea are şi cocoaşă, nu ştiu dacă s-a văzut pe TV (râde). Rucsacurile noastre aveau undeva pe la 15 – 17 kg, cam aşa, pentru că noi ne-am păstrat şi sacii de dormit, şi pelerinele de ploaie, Cortea avea la el şi carabine şi alte chestii de supravieţuire, deci erau foarte greu. Plus faptul că noi am ţinut foarte tare să avem haine curate şi uscate mereu, aşa că am ajuns să cărăm şi multe haine. Cătălin Bordea a povestit pentru Tvmania

Iar prietenul său, Nelu Cortea, îl completează: „Între 16 şi 20 de kg cred că a oscilat rucsacul meu, în funcţie de ce mai păstram, dar cel mai mult cred că 20 de kg, pe care le-am resimţit din plin”.

Cât au slăbit Cătălin Bordea și Nelu Cortea după „America Express”

Tvmania: Până la urmă, câte kilograme ați slăbit în cele două luni câștigătorii „America Express”?

„Eu am slăbit 10 şi el 2, deşi va zice 4, să nu îl credeţi. S-a cântărit de faţă cu mine. Aşteptam la un careu şi am văzut în apropiere un hotel, unde am mers să îi rog să ne ajute cu un cântar, căci eram curios cât am slabit. S-a urcat şi el şi a zis ‘Da, da, nu e bun, nu citeşte kilogramele în româneşte’”, ne-a povestit amuzat Bordea.

