Intervenția și spitalizarea au fost extrem de scurte; am stat 24 de ore în spital cu totul și deja mi se pare totul ca un vis îndepărtat, atât de bine mă simt acum. A fost o intervenție de urgență, după o succesiune de crize atroce într-un interval foarte scurt, care m-au convins, alături de medici, că operația nu mai poate fi amânată sub nicio formă. Erau riscuri prea mari de pancreatită, icter și altele. Din fericire, medicul chirurg a reușit o operație laparoscopică, iar recuperarea postoperatorie a fost de-a dreptul miraculos de rapidă.

Deși este o persoană celebră, Amalia Enache (45 de ani) nu a apelat la nicio cunoștință și nu a fluturat statutul de vedetă pentru a-și rezolva problema de sănătate, alegând un spital de stat pentru operație.

Am ales conștient Spitalul Universitar, pentru că, ajunsă într-o noapte de urgență acolo, cu dureri de nedescris și convinsă că fac un infarct, am fost foarte repede ajutată și diagnosticată corect. Eu nu puteam să respir sau să vorbesc în momentul ăla, voiam doar să supraviețuiesc, nu am avut timp să mă documentez sau să aleg pe mâinile cui ajung.

Amalia Enache