Ajuns la 73 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna decembrie, celebrul actor a precizat că a început să facă economie în urmă cu mai mulți ani, când a decis să renunțe și la abonamentul pentru cablul TV.

„De șapte ani nu mă mai uit la televizor, am renunțat la abonament. Nici la radio nu ascult știrile. Am telefon și atât! Televizorul nu-l țin în priză, nu mă uit. Ce să văd, circul de la TV, cu politicieni?”, a spus Jean Paler pentru Click.

Actorul a dezvăluit și că acum are o pensie de 1.670 de lei, după ce în urmă cu aproximativ un an se vorbea că în cont îi intră lunar doar 840 de lei.

„Mulți au o pensie de aproape 2.000 de lei, eu am, mai exact, o pensie de 1.670 de lei lunar. Ar trebui să fie de aproximativ 5.000 de lei, ca să nu duci grija zilei de mâine, dar acești bani nu-i primesc nici angajații. După pensionare trebuie să mai mergem și pe la spectacole. E greu să fii pensionar în România”, a adăugat Jean Paler.

În această perioadă, vedeta în vârstă de 73 de ani așteaptă să înceapă spectacolele de pe litoralul românesc, el mergând vara la mare să se cazeze în stațiunea Eforie.

„De obicei vara stau în gazdă, pe la Eforie. Am acolo și bucătărie, mai și gătesc, mă gospodăresc, am un magazin prin apropiere, mai cumpăr câte ceva… Anul trecut a fost atât de scumpă mâncarea… La localuri nu te poți apropia, sunt niște prețuri de-a dreptul nesimțite. Mai îmi gătesc o supă, un cartof…

Ziua nu prea ies pe afară, e foarte cald. Seara e plăcut, tot atunci am și spectacole prin stațiuni. Îmi place la mare, îmi place să distrez turiștii, iar dimineața ador să ies pe faleză, ca să văd pescărușii. Poate că este cel mai frumos moment al zilei”, a mai spus Jean Paler pentru sursa citată.

Actorul și-a amintit și de meseria pe care a avut-o în tinerețe, pe lângă actorie: „Făceam tot felul de bijuterii la un atelier unde am lucrat câțiva ani. Am lucrat și foarte multe verighete pentru tinerii căsătoriți. Apoi m-am dedicat scenei. Actoria a fost și va rămâne marea mea pasiune”.

