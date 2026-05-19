Salvatorii trebuie să acționeze cu prudență

Luni după-amiază, un imobil cu apartamente de vacanță din centrul vechi al orașului Görlitz a explodat. Trei persoane, două femei, în vârstă de 25 și, respectiv, 26 de ani, și un bărbat, de 48 de ani, sunt în continuare date dispărute, relatează Bild și Tag24.

De la producerea exploziei, echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele care s-ar putea afla sub dărâmături. Salvatorii trebuie să acționeze cu prudență extremă, deoarece gazul continuă să se reverse. Mirosul s-a extins pe întreaga stradă. Din acest motiv, pompierii nu pot folosi utilaje grele. „O singură scânteie și s-ar putea produce o altă explozie”, a declarat un salvator implicat în misiune.

Se pare că robinetul de închidere s-ar afla sub dărâmăturile clădirii. Pentru că echipele de intervenție nu pot ajunge la el, pompierii și THW (Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic) încearcă în prezent să decoperteze strada James-von-Moltke pentru a tăia conducta principală.

Doi muncitori din Polonia au scăpat ca prin minune

Conform informațiilor obținute de Bild, mai mulți turiști intenționau să se cazeze luni în imobilul cu apartamente de vacanță din Görlitz (Saxonia).

După explozie, inițial cinci persoane au fost considerate dispărute. Puțin mai târziu, situația s-a clarificat: doi muncitori detașați din Polonia erau încă pe drum. Astfel, aceștia au scăpat din întâmplare din catastrofă.

Celelalte trei persoane, printre care două femei din România și un bărbat germano-bulgar, se pare că își ocupaseră deja camerele în momentul în care clădirea a explodat și s-a prăbușit, în jurul orei 17:30. De atunci, a rămas un gol uriaș în șirul de clădiri din epoca wilhelminică.

„O durea capul, am ieșit să cumpăr pastile”

Cosmin Ciobanu privește îngrozit spre locul dezastrului. Sub dărâmături se presupune că se află iubita lui, Georgiana Rusu, de 25 de ani, și verișoara acesteia, Simona Marcu, de 26 de ani.

Șeful de șantier din România povestește: „Am venit aici pentru o vacanță de câteva zile aici. Pentru că pe Georgiana o durea capul, am ieșit să cumpăr pastile.” De la momentul exploziei, Cosmin stă lângă clădirea prăbușită și speră: „Plănuiam să ne căsătorim în această vară.”

La aproape o zi după ce o casă s-a prăbușit în Görlitz, Saxonia, serviciile de urgență nu renunță la speranța de a găsi supraviețuitori. „Probabilitatea de a găsi oameni în viață scade cu fiecare oră,” spune Anja Weigel, șefa pompierilor din Görlitz.

Ea încearcă să mențină în permanență până la 100 de salvatori la fața locului. De îndată ce în zonă nu va mai exista pericol de explozie, se va putea interveni cu utilaje mari. Weigel promite: „Vom îndepărta fiecare cărămidă.” Personalul de urgență polonez, inclusiv voluntari, este prezent alături de forțele germane.

Situația este „complicată”

Primarul orașului Görlitz, românul Octavian Ursu, a explicat că salvatorii se concentrează în prezent pe spatele clădirii pentru a îndepărta molozul.

Pentru siguranța lucrărilor, THW (Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic) a instalat diverși senzori pentru măsurarea vibrațiilor. Deși cele două frontoane ale clădirii sunt încă în picioare, acestea sunt instabile. Prin urmare, se impune „prudență extremă”.

În prezent, salvarea de vieți omenești este prioritatea principală. „Nu este încă prea târziu”, a spus primarul. Speranța este îndreptată către câinii salvatori, care au fost deja trimiși de mai multe ori și sunt meniți, în mod ideal, să-i „ghideze” pe salvatori.

Din cauza scurgerilor de gaze care au continuat să apară, conductele de gaz au fost acum tăiate în trei puncte diferite. Cu toate acestea, racordul la imobilul prăbușit încă ridică probleme, deoarece este inaccesibil din cauza molozului. Situația este „complicată”, spune Ursu, care a lăudat ulterior și cooperarea cu orașul vecin polonez.

