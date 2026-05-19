UPDATE ora 19.10: Ministerul de Externe a transmis că autoritățile din Germania au informat că „două persoane de cetățenie română sunt date dispărute în urma unei explozii care a avut loc în localitatea Goerlitz din Germania, în cursul nopții de luni, 18 mai 2026”, iar Ambasada României la Berlin și echipele consulare mențin legătura cu apropiații celor două românce.

„La acest moment, autoritățile germane desfășoară o operațiune complexă și dificilă pentru degajarea posibilelor victime. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o discuție telefonică cu primarul din Goerlitz, Octavian Ursu, care a dat asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru descarcerarea și salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături”, se mai arată în comunicat.

UPDATE ora 19.00: Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a confirmat că „două persoane cu cetățenie română, două femei, se aflau în clădire la momentul prăbuşirii” și că „autoritățile estimează trei persoane presupuse a fi prinse sub dărâmături în acest moment”.

„Desigur, ca în orice situație de acest fel, am întrebat dacă şi cum putem ajuta. Ne-au confirmat alocarea tuturor resurselor necesare, inclusiv echipe cu câini utilitari antrenați pentru detectarea supraviețuitorilor blocați sub dărâmături iar domnul primar Octavian Ursu este prezent pe teren şi alături de cei afectați. Un tânăr român aflat acolo se afla temporar în afara clădirii la momentul accidentului şi este în afara pericolului”, a adăugat ministrul.

Oana Țoiu a mai precizat că a discutat cu autoritățile germane, care „desfăşoară o operațiune dificilă pentru găsirea posibilelor victime”, iar „echipa ambasadei României în Germania şi echipa consulară sunt în contact cu autoritățile şi cu cei apropiați”.

Știrea inițială: Primarul din Görlitz este românul Octavian Ursu, 58 de ani. Acesta a declarat într-o conferință de presă că forțele de intervenție se concentrează pe partea din spate a clădirii, pentru a îndepărta dărâmăturile.

Un român, Octavian Ursu, e primar în orașul german Gorlitz în care a explodat un bloc și două românce sunt date dispărute, sub dărâmături
Octavian Ursu e primarul orașului german Görlitz din 2019. Foto: Profimedia

Salvarea persoanelor în viață are prioritatea absolută. „Nu este încă prea târziu”, a spus Octavian Ursu, potrivit presei locale. Speranța este pusă în câinii de salvare, care au fost deja folosiți de mai multe ori și care îi pot ghida pe salvatori.

Pentru a securiza lucrările, au fost instalați diverși senzori care măsoară vibrațiile. Cele două frontoane ale clădirii încă stau în picioare, dar sunt instabile. Din acest motiv este necesară „o prudență extremă”, a explicat primarul.

Deoarece s-au produs în continuare scurgeri de gaz, conductele de gaz au fost întrerupte în trei puncte diferite. Probleme mai există însă la racordul casei, la care nu se poate ajunge din cauza dărâmăturilor. „Situația este complicată”, a mai spus Ursu.

Octavian Ursu este primarul orașului german Görlitz din august 2019, după ce a câștigat în turul doi în fața unui candidat de extremă dreapta din partea AfD (Alternativa pentru Germania). El a studiat la Conservatorul din București și a plecat în Germania imediat după Revoluția din 1989, potrivit biografiei sale.

Trei persoane sunt date dispărute după ce un imobil s-a prăbușit în Gorlitz

O clădire s-a prăbușit luni, 18 mai, în orașul Görlitz din estul Germaniei. Salvatorii acționează manual, sprijiniți de câini de căutare, după incidentul produs cu o zi înainte la un imobil folosit ca apartamente de vacanță.

Un român, Octavian Ursu, e primar în orașul german în care a explodat un bloc și două românce sunt date dispărute, sub dărâmături. Precizările MAE
Imagine de la locul catastrofei. Foto: Profimedia

Cauza exactă a prăbușirii casei din secolul al XIX-lea din centrul orașului nu este certă, dar poliția locală suspectează o explozie cauzată de scurgeri de gaze.

Poliţia germană a anunțat marți, 19 mai, că trei persoane sunt căutate, este vorba despre două femei în vârstă de 25 şi 26 de ani, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară.

