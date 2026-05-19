Tensiunile politice ating cote maxime la două săptămâni de la prăbușirea cabinetului condus de Ilie Bolojan (PNL), în urma unei moțiuni de cenzură inițiate și votate de PSD. De atunci, negocierile pentru formarea unui nou guvern bat pasul pe loc.

Acuzațiile PNL

Într-un comunicat oficial publicat pe pagina de Facebook a partidului, liderii liberali acuză conducerea PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, de iresponsabilitate și de menținerea României într-o stare păguboasă de incertitudine.

„PSD a provocat actuala criză politică, dar refuză să îşi asume consecinţele propriului demers. De două săptămâni, cetăţenii asistă la spectacolul pesedist al fugii de răspundere, al manipulărilor şi al ezitărilor. Constatăm că PSD a tratat consultările cu preşedintele României într-o manieră superficială, complet neserioasă, ignorând obligaţia morală şi logică de a avansa un nume concret”, transmite PNL.

Liberalii amintesc că, în urmă cu un an, PNL a dat dovadă de predictibilitate asumându-și clar formula politică prin propunerea lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

PNL subliniază că regula democrației este simplă: „atunci când înlături o soluție existentă, tu trebuie să fii următoarea soluție”.

„Atragem atenţia PSD că regula democratică e simplă: atunci când înlături o soluţie existentă, tu trebuie să fii următoarea soluţie. Nu este vina Partidului Naţional Liberal sau a premierului Ilie Bolojan că PSD e incapabil, după două săptămâni, să-şi asume guvernarea şi să prezinte o formulă concretă de ieşire din criză. În acelaşi timp, considerăm că ascunderea PSD în spatele ideii unui premier tehnocrat reprezintă o tentativă de evitare a răspunderii politice a guvernării”, au mai acuzat liberalii.

De ce respinge PNL varianta unui premier tehnocrat

În cadrul negocierilor din ultimele zile a fost vehiculată tot mai des varianta unui prim-ministru tehnocrat, soluție pe care PNL o respinge categoric, considerând-o o „lașitate politică” din partea PSD.

Conform liberalilor, un premier fără susținere politică directă nu va avea forța necesară pentru a implementa reformele economice dure și urgente de care România are nevoie în această perioadă complicată:

Reducerea deficitului bugetar;

Eliminarea risipei de fonduri publice;

Limitarea împrumuturilor externe;

Consolidarea economiei naționale.

Plierea pe un premier tehnocrat, în viziunea PNL, ar transforma viitorul șef al Executivului într-un simplu „paravan” în spatele căruia PSD ar guverna „pro-privilegii și anti-reforme”, evitând decontul electoral.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, după discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan pentru nominalizarea unui premier, că principiile transmise de delegaţia PSD au fost că nu se mai poate un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru şi că este exclusă o alianţă în afara partidelor pro-occidentale.

Ulterior, Sorin Grindeanu a afirmat că ar prefera un prim-ministru politic, însă, în situaţia în care se va ajunge la soluţia unui premier tehnocrat, PSD are câteva condiţii pe care acesta ar trebui să le îndeplinească.

