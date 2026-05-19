Prețurile roșiilor românești în Piața Rahova

În Piața Rahova, la tarabe, roșiile românești se găsesc la diferite prețuri. Acestea încep de la 12,5 lei kilogramul, dar pot fi găsite și la 13,90 lei kilogramul, 15 lei și 17,5 lei kilogramul.

Prețul roșiilor în Piața Amzei vs Piața Obor

După lunile martie și aprilie, în care primele roșii românești apărute în piețele din București s-au vândut și cu 70 de lei kilogramul, prețurile încep să mai coboare la tarabe.

Sâmbătă, în Piața Amzei, roșiile se vindeau cu 35 sau 40 de lei kilogramul, iar la Obor costau de aproape trei ori mai puțin.

Cât costă cartofii noi, ceapa verde și usturoiul verde în Piața Rahova

Oamenii care își fac cumpărăturile în Piața Rahova pot găsi la tarabe și cartofi noi, ceapă verde și usturoi verde.

Cartofii noi se vând în Piața Rahova cu prețul de 4 lei kilogramul. De asemenea, o legătură de ceapă verde se găsește la prețul de 1,5 lei. Prețul usturoiului verde este de 2 lei legătura.

Care sunt prețurile fructelor în Piața Rahova

În ceea ce privește prețul fructelor, în Piața Rahova au apărut primele cireșe. Fructele de sezon sunt din Grecia, iar un kilogram costă peste 10 lei. Prețul este cu mult mai mic față de alte piețe din Capitală și din țară.

În Piața Rahova din București se vând și corcodușe, la caserolă, și nu sunt prezente pe prea multe tarabe. La taraba la care fotoreporterul Libertatea.ro, Vlad Chirea, a găsit corcodușe, acestea se vindeau în caserole transparente din plastic, fără să fie specificat gramajul. Fructele provin din Grecia și se vând cu 10 lei caserola.

De asemenea, sezonul căpșunilor a început, iar primele fructe au apărut și în Piața Rahova. Un kilogram de căpșuni românești costă peste 15 lei în cea mai ieftină piață din București.







