Ruxandra Ion, „mama telenovelelor românești” spune de ce e foarte greu să faci seriale de calitate în România

Ruxandra Ion (67 de ani) a făcut seriale de succes precum „Numai iubirea”, „Inimă de țigan”, ”Regina”, „Aniela”, „Iubire și onoare” (la Acasă) și recentele „Fructul oprit”, „Lia”, „Adela”, „Sacrificiul” (Antena 1).

„Trendul ăsta este. Singurul. Ficțiune. Încet, încet mor show-urile”

TVmania: Ce s-a schimbat semnificativ pe piața serialelor în aceste două decenii de la prima telenovelă românească?

Ruxandra Ion: Eu cred că e loc pentru toată lumea. Vedeți ce se întâmplă în America: acolo e un serial în fiecare zi la televizor. Vecinii turci au în fiecare zi serial la televizor, de trei ore. Noi mergem la târgul de la Cannes, pentru că mă ocup și de achizițiile pentru Happy Channel, de două ori pe an. Trendul ăsta este. Singurul. Ficțiune. Încet, încet mor show-urile. Și se simte. La Antenă au rămas două care sunt foarte puternice.

Ruxandra Ion, la lansarea „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, serial difuzat vinerea de Antena 1

„Când îți place ce faci, treci peste niște lucruri”

Nu mai e competiția din anii 2000 între produsele românești. Acum e loc sub soare pentru toată lumea. Dvs mizați pe publicul feminin… Nu mai e același tronson, publicul țintă e diferit. Cum alegeți poveștile?

În primul rând, există o informare de la canal și acesta e: public principal, femei, bărbați, locul 2. Pe de altă parte, eu funcționez și am funcționat toată viața mea pe instinct. Simt că asta ar merge și, până acum, în ultima vreme, nu am dat greș. Chiar au mers.

Adaptările nostre la serialele turcești se duc destul de departe de original, dar asta nu înseamnă că nu păstrează niște lucruri. Au idei turcii, asta e, au și o industrie uriașă, uriașă! La ei se produc peste 60 de titluri pe an! Noi producem cu greu 5, 6.

Și produsele noastre adaptate sunt foarte bune. Acțiunea nu stagnează, au decoruri, efecte speciale…

Filmăm în regim de film, cu echipament de film, doar că e foarte greu. Cinstit.

„Inimă de țigan” a fost unul dintre marile succese ale Ruxandrei Ion la postul Acasă

Ce vă ține să luptați pe domeniul ăsta, dat fiind că e atât de greu?

Sunt îndrăgostită de meseria mea. Și dacă am avut vreodată mare noroc în viață, acela a fost că întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut. Începând cu „Abracadabra” și terminând cu ce fac acum. Cred că dacă aș sta acasă, aș pica fără niciun fel de dubiu. Îmi place de mor ce fac. Și când îți place ce faci, treci peste niște lucruri. Pe de altă parte, îmi place foarte mult să călătoresc și fac în așa fel încât regulat să am o ieșire de 3-4 zile, să-mi dau un restart. Și funcționează restartul ăla.

Ați lansat multe generații de actori. Doi dintre cei lansați de dvs, Denis Hanganu și Daniel Nuță, sunt chiar în acest moment protagoniști la concurență. Dintre actorii tineri recent lansați, care vi se par cei cu potențialul cel mai mare? Să reziste…

