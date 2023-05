Charlize Theron revine în The Old Guard 2

În iulie 2020, Netflix lansa filmul „Vechea gardă”/„The Old Guard” (2020), regizat de Gina Prince-Bythewood și inspirat de seria omonimă de reviste și benzi desenate semnate de Greg Rucka. Eroina sa, războinica Andy (Charlize Theron), conducea un grup de mercenari nemuritori care însoțeau de secole oamenii, salvându-i de cele mai mari catastrofe.

La începutul poveștii, echipa era recrutată pentru o nouă misiune decisivă, aceea de a-l împiedica pe Merrick (Harry Melling), un geniu malefic, să le multiplice puterile (după studii de laborator și experimente chinuitoare în care nemuritorii erau cobai) și să le folosească în scopuri distructive. În film juca și actrița română Anamaria Marinca, în rolul cercetătoarei Meta Kozak, mâna dreaptă a lui Merrick. Filmul îi mai avea în distribuție pe Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts, Joey Ansah și KiKi Layne.

„Vechea gardă”, lansat de Netflix în 2020, a fost vizionat de 78 de milioane de abonați în primele patru săptămâni, fiind unul dintre cele mai vizionate titluri ale anului care au fost difuzate direct pe platforma de streaming. Charlize Theron, vedeta filmului, a declarat de pe atunci că i-ar plăcea foarte mult să apară în continuarea acestuia, fiind total cucerită de benzile desenate care l-au inspirat.

Când are premiera „The Old Guard 2”

Se estimează deja că „The Old Guard 2”, cea de-a doua parte a acestei francize de acțiune, va avea premiera înainte de sfârșitul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor. Deși noul film nu are, deocamdată, o dată exactă de lansare, producătorii au deja în vedere și un al treilea film al francizei. „Există un final al celui de-al doilea film care necesită încă o poveste, a treia din serie, ceea ce mă face foarte fericit”, a declarat producătorul Marc Evans la recenta premieră a filmului „The Mother”, cu Jennifer Lopez, difuzat, de asemenea, de Netflix.

În filmul „The Old Guard 2”, Charlize Theron își va relua rolul de conducătoare a unui grup de mercenari nemuritori, iar Marwan Kenzari și Luca Marinelli vor reveni în rolurile lui Joe, respectiv Nicky. „De data aceasta veți vedea mai multe povești despre Joe și Nicky”, a spus același Marc Evans. După întârzierile cauzate de pandemie, filmările la a doua producție din serie, regizată de Victoria Mahoney, au început în urmă cu aproximativ un an. Întrebat dacă Charlize Theron are contractul semnat și pentru un al treilea film, Marc Evans a răspuns: „Charlize este unul dintre producătorii filmului și susține profund franciza”.

Alături de Charlize Theron și de ceilalți membri ai distribuției inițiale – Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Harry Melling, Veronica Ngo și Chiwetel Ejiofor, care își reiau rolurile -, în al doilea film îi vom vedea și pe Uma Thuman și Henry Golding, despre care nu se știe deocamdată ce roluri vor interpreta.

Ce mai face Charlize Theron

