VIDEO/ Centenar Solidar: Piele și os și dragoste de mamă. Șerbana, Doinița și Aurel, o familie unită de suferințe

„Nu m-ar strânge Dumnezeu…”

Asta e o vorbă în care Dumnezeu apare cu mătura atotputernică și culege pe făraș cioburile, le lipește și le pune la loc, să fie omul iar cum a fost, dar în altă parte, numai El știe unde, nu pe pământul ăsta.

„Mamă, nu mai zice așa, că e păcat”.

Doinița, 60 de ani, o apucă de mână pe Șerbana Popescu, 85 de ani. E singura ei fiică și mama se uită la ea, cu ochiul bun care i-a mai rămas, și plânge, tot cu un ochi.

„Dacă n-ar avea Doinița grijă de mine… Mă hrănește, mă spală… Dar e greu, mă dor toate. Și uite aici, uite, pune mâna, n-a mai rămas carne deloc”.

Bătrâna își ciocănește cu pumnul pieptul în dreptul claviculei. E slabă, piele încrețită pe os, dar are abdomenul umflat îngrozitor, din pricina cirozei.

„Doctorul nu știe de unde se strânge atâta apă. Și uite, acum curge și din picior”. Are piciorul drept umflat și roșu la gleznă. Arată spre șoseta umedă.

Și-a salvat copilul cu prețul sănătății

Au fost vremuri în familia asta din Lehliu Gară când toți erau bine și sănătoși. Dar a murit soțul Șerbanei, tractorist, chiar după ce s-a măritat fata. A murit de cancer. Iar în 1992, într-o zi ca oricare alta, la câmp, Doinița a avut accidentul.

Unul dintre cei doi copii ai ei se cățărase pe rampă până în remorca unde se afla mama. Iar Doinița s-a aplecat să-l prindă. A prins copilul, dar ea a căzut. În cădere, și-a agățat șoldul într-un colț al remorcii. Și pielea i s-a sfâșiat de pe jumătate din corp.

„Am stat lângă ea șase luni în spital. Și la Călărași, și la București. A operat-o profesorul Lascăr. Nu putea sta în fund, numai culcată. Atunci am avut eu grijă de ea”, își amintește Șerbana.

„Îngrijeam și pe ceilalți bolnavi din salon, toți întindeau mâinile spre mine. Cred că de asta a scăpat fata mea, că i-am ajutat și pe alții”.

Doinița a scăpat, dar a rămas cu handicap pe viață și are pensie pe caz de boală. La a doua naștere, a contractat și virusul hepatitei C, de la o transfuzie. Hepatita a fost depistată târziu la analize și a dat repede în ciroză.

Șerbana spune că ea s-a îmbolnăvit de ficat de la supărare, când a stat s-o vegheze pe Doinița. Tot hepatită C. Și acum, ciroză. Și mama, și fiica țin regim și iau medicamente. „Sunt scumpe tare”, spune fiica, arătând spre punga cu pastile.

TBC la plămâni. Medicii l-au trimis să vândă ziare

Șerbana are pensie minimă, de agricultor, 520 de lei. Un drum până la medic, pentru control, e un adevărat lux. Doinița are tot 520 de lei lunar. Soțul ei, Nicu, are pensie de agricultor și lucrează ca paznic, la un magazin din sat. Primește produse sau ceva bani, „la negru”.

Băieții sunt mari, dar stau și ei în aceeași casă. Cel mic, Marian Ivan, 32 de ani, lucrează la o fabrică de mase plastice la Călărași. Cel mare, Aurel, 34 de ani, are TBC la plămâni. A avut pensie pe caz de boală până anul ăsta. A fost la control la București. I s-au făcut analize, ca de obicei, s-a dus cu hârtia la comisie, comisia l-a declarat apt de muncă.

„Am cerut să repet analizele, dar mi-au spus că nu se poate. Ei doar s-au uitat pe hârtie, au zis să mă duc să vând ziare', spune Aurel. După o săptămână, i-a venit acasă decizia că i s-a tăiat pensia. Scria acolo că poate contesta la tribunal hotărârea. Dar n-am bani de avocat, abia am avut bani să merg la București”.

Șerbana, Doinița și Aurel au nevoie, iarna asta, de lemne. Un metru cub de lemne a sărit la 600 de lei în zonă. Familia Ivan are mare nevoie de alimente, de medicamente, de haine groase și de gânduri bune. Și de un avocat. Marea mătură să mai aștepte. Să strângem noi ce putem pentru oamenii ăștia, care n-au făcut decât să le pese de ceilalți mai mult decât de ei înșiși.

